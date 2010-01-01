Листов Константин


25 июня Листов Константин отмечает свой День рождения!

listk25061

С твоим днем рождения!
Удачи, любви,
Надежд и здоровья,
Достигнуть мечты.

Лишь мира и солнца,
Успеха, добра!
И чтоб приносила
Жизнь радость всегда.

Екатерина

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