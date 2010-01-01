25 июня Листов Константин отмечает свой День рождения!

С твоим днем рождения!

Удачи, любви,

Надежд и здоровья,

Достигнуть мечты.

Лишь мира и солнца,

Успеха, добра!

И чтоб приносила

Жизнь радость всегда.

Екатерина