Твиты от @ProSibir/list
25 июня Листов Константин отмечает свой День рождения!
19 июня Снежана Топорицкая отмечает свой День рождения!
17 июня Кузнецов Алексей отмечает свой День рождения!
14 июня Синкевич Оксана отмечает свой День рождения!
С твоим днем рождения!
Удачи, любви,
Надежд и здоровья,
Достигнуть мечты.
Лишь мира и солнца,
Успеха, добра!
И чтоб приносила
Жизнь радость всегда.
Екатерина
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Оз.Сартлан. Десятки тонн выброшенной в выкопанные ямы рыбы.
В Барабинске прошел праздник, посвященный Дню скейтбординга!
18 июня произошла задержка грузовых и пассажирских поездов
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 8 июня
Дорожно-транспортные происшествия с 28 мая по 2 июня
Дорожно-транспортные происшествия с 19 по 27 мая
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