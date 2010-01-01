ВЫПУСКНОЙ - 2017

Выпускной в 11 классе школы №3 города Барабинска
шел по намеченной программе. Но вдруг...
РОДИТЕЛИ ЗАЖИГАЮТ!
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что-то нигде не видно

Опубликовано Гость в 24 Июнь, 2017 - 18:43.

что-то нигде не видно учителей...

МОЛОДЦЫ!!!

Опубликовано Гость в 24 Июнь, 2017 - 13:16.

МОЛОДЦЫ!!!

Запоминающийся праздник!

Опубликовано Гость в 24 Июнь, 2017 - 11:16.

Спасибо родителям, выпускникам, ресторану "Ной",Анжеле и Яне Пироговой. Отдельное спасибо волшебной ведущей Олесе и её профессиональной команде - фотографу Ирине и музыкальному наезднику (диск-жокею!)Сергею!

Молодцы!

Опубликовано Гость в 24 Июнь, 2017 - 10:34.

Какие же родители в третьей школе молодцы! Такие зажигательные танцы! Представляю какой у них чудесный выпускной, с таким-то креативом!

Спасибо! Было огромное

Опубликовано Гость в 24 Июнь, 2017 - 19:55.

Спасибо! Было огромное желание подарить нашим любимым детям праздник и сделать его незабываемым! У нас все получилось!

Вот это здорово!! Молодцы,

Опубликовано Гость в 24 Июнь, 2017 - 09:02.

Вот это здорово!! Молодцы, супер!!!

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