ВЫПУСКНОЙ - 2017

Твиты от @ProSibir/list
25 июня Листов Константин отмечает свой День рождения!
19 июня Снежана Топорицкая отмечает свой День рождения!
17 июня Кузнецов Алексей отмечает свой День рождения!
14 июня Синкевич Оксана отмечает свой День рождения!
Выпускной в 11 классе школы №3 города Барабинска
шел по намеченной программе. Но вдруг...
РОДИТЕЛИ ЗАЖИГАЮТ!
СМОТРИТЕ ВИДЕО!
Баллы: 0
что-то нигде не видно учителей...
Баллы: 7
МОЛОДЦЫ!!!
Баллы: -1
Спасибо родителям, выпускникам, ресторану "Ной",Анжеле и Яне Пироговой. Отдельное спасибо волшебной ведущей Олесе и её профессиональной команде - фотографу Ирине и музыкальному наезднику (диск-жокею!)Сергею!
Баллы: 1
Какие же родители в третьей школе молодцы! Такие зажигательные танцы! Представляю какой у них чудесный выпускной, с таким-то креативом!
Спасибо! Было огромное желание подарить нашим любимым детям праздник и сделать его незабываемым! У нас все получилось!
Вот это здорово!! Молодцы, супер!!!
Подробнее о форматировании
Оз.Сартлан. Десятки тонн выброшенной в выкопанные ямы рыбы.
В Барабинске прошел праздник, посвященный Дню скейтбординга!
18 июня произошла задержка грузовых и пассажирских поездов
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 8 июня
Дорожно-транспортные происшествия с 28 мая по 2 июня
Дорожно-транспортные происшествия с 19 по 27 мая
Правила написания комментариев
город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
что-то нигде не видно
Баллы: 0
что-то нигде не видно учителей...
МОЛОДЦЫ!!!
Баллы: 7
МОЛОДЦЫ!!!
Запоминающийся праздник!
Баллы: -1
Спасибо родителям, выпускникам, ресторану "Ной",Анжеле и Яне Пироговой. Отдельное спасибо волшебной ведущей Олесе и её профессиональной команде - фотографу Ирине и музыкальному наезднику (диск-жокею!)Сергею!
Молодцы!
Баллы: 1
Какие же родители в третьей школе молодцы! Такие зажигательные танцы! Представляю какой у них чудесный выпускной, с таким-то креативом!
Спасибо! Было огромное
Баллы: 1
Спасибо! Было огромное желание подарить нашим любимым детям праздник и сделать его незабываемым! У нас все получилось!
Вот это здорово!! Молодцы,
Баллы: 1
Вот это здорово!! Молодцы, супер!!!
Отправить комментарий