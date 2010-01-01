Твиты от @ProSibir/list
19 июня Снежана Топорицкая отмечает свой День рождения!
17 июня Кузнецов Алексей отмечает свой День рождения!
14 июня Синкевич Оксана отмечает свой День рождения!
11 июня Автушкина Юлия отмечает свой День рождения!
Администрация города Куйбышева и АО «СИБЭКО»
подписали соглашение о сотрудничестве.
СМОТРИТЕ ВИДЕО!
Жителям Барабинска тоже стоит посмотреть это видео.
Есть несколько интересных моментов про Барабинск.
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Оз.Сартлан. Десятки тонн выброшенной в выкопанные ямы рыбы.
В Барабинске прошел праздник, посвященный Дню скейтбординга!
18 июня произошла задержка грузовых и пассажирских поездов
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 8 июня
Дорожно-транспортные происшествия с 28 мая по 2 июня
Дорожно-транспортные происшествия с 19 по 27 мая
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город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
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