Соглашение о сотрудничестве

Администрация города Куйбышева и АО «СИБЭКО»
подписали соглашение о сотрудничестве.
СМОТРИТЕ ВИДЕО!
Жителям Барабинска тоже стоит посмотреть это видео.
Есть несколько интересных моментов про Барабинск.



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4 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
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