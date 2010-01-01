УНИЧТОЖАЮТ РЫБУ!

Озеро Сартлан. Судя по ролику, компания "Камшат" вылавливает

и выбрасывает в выкопанные в земле ямы десятки тонн рыбы.

Дело происходит в местечке под названием Красный Яр.

И никто и ничего поделать с этим варварством не может. Или не хочет?

Куда смотрит природоохранная прокуратура и разного рода надзирающие ведомства?

Неужели всем на всё это наплевать?

Глава Барабинского района госп.Бессонов, по имеющейся информации,

так же знает о том, что происходит. Но...

Из данного ролика убраны нецензурные выражения.

Ссылку на оригинал ролика можно посмотреть в описании к видео на Ютуб.





