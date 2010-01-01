УНИЧТОЖАЮТ РЫБУ!

Озеро Сартлан. Судя по ролику, компания "Камшат" вылавливает
и выбрасывает в выкопанные в земле ямы десятки тонн рыбы.
Дело происходит в местечке под названием Красный Яр.
И никто и ничего поделать с этим варварством не может. Или не хочет?
Куда смотрит природоохранная прокуратура и разного рода надзирающие ведомства?
Неужели всем на всё это наплевать?
Глава Барабинского района госп.Бессонов, по имеющейся информации,
так же знает о том, что происходит. Но...

Из данного ролика убраны нецензурные выражения.
Ссылку на оригинал ролика можно посмотреть в описании к видео на Ютуб.



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Зато местных рыбаков из

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 10:34.

Зато местных рыбаков из деревни никого не подпускают к озеру! Не дают рыбачить, рыба для местных жителей всегда была источником пропитания. Это Безобразие! Под суд того, кто уничтожает рыбу как продукт питания.

Бессонов!!!!! Открой глаза и

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 09:24.

Бессонов!!!!! Открой глаза и посмотри что на твоей земле творится!!! Это же УЖАС! какой то! Или тебе и на это нас....ть как и на все остальное!!

Бессонову пофигу на рыбу, он

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 10:36.

Бессонову пофигу на рыбу, он очередное стадо к голодному периоду готовит.

примерно так же пилятся и

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 09:06.

примерно так же пилятся и бюджеты на всех уровнях.

Зато сегодня утром начальник

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 08:22.

Зато сегодня утром начальник департамента Правительства НСО Юрий Марченко так красиво рассказывал о выделении бюджетных денег бизнесменам на зарыбление озер! Вот они и зарыбляют!

Вот нам везет на глав! Яцун

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 08:19.

Вот нам везет на глав! Яцун скотину морил,Бессонов рыбу хоронит, а мы держимся! В шею гнать и чиновников и дельцов!

А сколько людей пострадало

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 01:25.

А сколько людей пострадало из-за ведра карасей: штрафы,уголовные дела,нервы и т.д.. Ну что на это скажете доблестные РЫБООХРАНА и ПРАВООХРАНИТЕЛИ ??? Слабо камшат обуть ??? Слабо !!! Удивительно,как это раньше умудрялись не замечать в нашем то правовом царстве,где наказание неизбежно???

ВАРВАРЫ!!!!!

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 00:39.

ВАРВАРЫ!!!!!

Я в шоке. А почему бы тогда

Опубликовано Гость в 22 Июнь, 2017 - 23:44.

Я в шоке. А почему бы тогда сразу и людей в деревне не вырезать, а в их домах свиней развести. Тоже ведь денег больше будет, чем от людей...

дорогую рыбу будут запускать

Опубликовано Гость в 22 Июнь, 2017 - 23:37.

дорогую рыбу будут запускать ее продавать дорого можно карась отстой

А что нельзя было эту рыбу

Опубликовано Гость в 22 Июнь, 2017 - 23:33.

А что нельзя было эту рыбу просто раздать людям? Зачем ее уничтожать?

С какой целью рыбу губят? Ее

Опубликовано Гость в 22 Июнь, 2017 - 23:08.

С какой целью рыбу губят? Ее что перебор в озере как людей в Китае? Это чрезвычайные меры экологической чистки

уничтожают что бы сберечь

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 08:38.

уничтожают что бы сберечь кормовую базу для сазанов и пеляди, что бы те росли как на дрожжах, а окуня уничтожают, что бы не ел малька пеляди! Они и хромку с еще одной речкой закапывали, что бы нерест нарушить! Ведь в планах у них вообще избавиться от оборегенной, и по их мнению, сорной рыбы, и заполнить все озеро только сазаном и пелядью, ведь с нее самая большая моржа. Только ничего у них не выйдет, экосистема зарождалась сотни, а то и тысячи лет и природу не обманешь! Сколько попыток уже было, и что в итоге? Угробят озеро, руками разведут и виновных не будет. Творят, что хотят, конечно, хорошо, когда губернатор в родственниках, тогда везде зеленый свет.

Такую бы чистку устроить

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 00:07.

Такую бы чистку устроить районной власти и прокуратуре, которые должны заботится о наших озерах и наших людях. Но похоже им не до этого. Упоение властью и вседозволенностью, в купе с некомпетентностью, уже доводят людей до ручки. А прокуратуре пока не скажут "фас" так и будут сидеть "сложа ручки"? А где районные экологи? Или образование рыбного захоронения санкционировано природнадзором и СЭС? Где наши, прославившиеся своей принципиальностью в борьбе с чиновничьим произволом Нестреляй и Терещенко? Или тоже не последовало команды "фас". А если завтра этот рыбомогильник размоет дождем или прибрежными водами, район будет объявлять ЧС и доблесно бороться с эпидемией? Похоже поза страуса -самая привычная для власти.

Ну так напишите обращение в

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 10:28.

Ну так напишите обращение в прокуратуру и роспотребнадзор. А то привыкли чужими руками жар Загребать.
Представились бы аноним.
Хотите чтобы нестреляй за вас это сделал. Он со свалкой в городе воюет и он городской депутат, так же как и Терещенко.

Говорят Терещенко уже начал

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 09:37.

Говорят Терещенко уже начал собирать подписи по городу за спасение этих карасей.

Терещенко будет помалкивать.

Опубликовано Гость в 23 Июнь, 2017 - 10:54.

Терещенко будет помалкивать. Он сам получил нахаляву в аренду 5 озёр и часть Чанов. А позапрошлой зимой заморил рыбу в своих озёрах. А в этом году ещё и бюджетные деньги получил на рыбоводство.Так что Терещенко будет молчать и сидеть тише рыбы в воде. И соврать - то ничего не соврешь. Конечно при поддержке Титкова, Яцуна и Бессонова, грех не воспользоваться выпавшими возможностями. Так что скоро и с его озерами будет также как и с гусефермой. Если гусей ещё можно собрать по деревне чтобы показать на ТВ, то рыбу нет. Так же будет зарывать как в ролике. И что же это за напасть на наш район- ушёл Яцун,оставил Бессонова, да ещё в добавок Терёху подарил. Капут и озёрам (так же как коровам) будет. И ещё уважуха тем кто не побоялся снять это варварство, а про-сибири за донесение такого ужаса. Может хоть сейчас органы откроют закрытые глаза.

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