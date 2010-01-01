День скейтбординга!

21 июня в "Парке культуры и отдыха" состоялся молодежный праздник,

посвященный Международному дню скейтбординга!

К этому дню была приурочена установка трех малых форм к одной имеющейся для занятий местными скейтерами экстремальными видами спорта. На открытии скейт-парка присутствовали официальные представители Федерации Экстремального спорта Новосибирской области Илья Дорожков, Никита Султанов и лидер молодежного движения, специалист отдела культуры, спорта и молодежи администрации города Барабинска Ирина Раздобарова.

Строительство скейт-парка стало возможным благодаря результативному участию города Барабинска в проекте Управления молодежной политики министерства региональной политики Новосибирской области «Проектный конвейер». За счет средств областного и местного бюджетов скейт-парк прирос новым скейт-оборудованием.

Администрация города Барабинска выражает благодарность за содействие

в развитии инфраструктуры молодежного досуга на территории города Барабинска:

-РОО «Федерация Экстремального спорта НСО» в лице президента Р.Б. Канаева

-ГБУ НСО «Центр молодежного творчества» в лице директора Е.В. Рущиковой





