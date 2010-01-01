Совместные учения ГИБДД, МЧС и СП прошли в Барабинском районе

20 июня на территории Барабинского района прошли тактико-специальные учения по отработке взаимодействия служб спасения и сотрудников полиции ДПС после дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. В учениях были задействованы сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Барабинский», экипаж скорой медицинской помощи, поисково-спасательная служба города Куйбышев, а так же добровольная пожарная команда «Барабинская нефтебаза».

Целью и задачей данных учений являлась отработка взаимодействия подразделений отделения ГИБДД со спасательной службой, бригадой скорой помощи Барабинского района по ликвидации последствия дорожно-транспортного происшествия.

Для каждой из прибывшей на место ДТП службы была поставлена задача: для сотрудников ДПС ГИБДД – оцепление место происшествия и оформление ДТП; для пожарного расчета и поисково-спасательной службы - как можно быстрее развернуть средства для тушения огня и грамотного извлечения условно пострадавших из автомобилей что бы как можно быстрей доставить их до автомобиля "скорой помощи", сотрудники которой должны были осмотреть и принять пострадавших в ДТП. Успешное выполнение задач по сохранению жизни и здоровья пострадавших в ДТП зависит от уровня готовности и слаженности действий всех служб экстренного реагирования, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По легенде учений, произошло столкновение двух легковых автомашин, в одной из которых оказались заблокированы водитель и его несовершеннолетний пассажир. Водители и пассажир другой автомашины получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие к месту происшествия, огородили аварийные автомобили конусами, обеспечивая объезд аварии, и приступили к оформлению ДТП. В то же время бригада спасателей начала тушение транспортного средства, извлечение и эвакуацию людей из автомобилей. Работниками скорой помощи был организован осмотр и транспортировка раненых.

Организаторы учений отметили, что все службы, участвовавшие в учениях, действовали четко и слаженно, «поставленные задачи решены. Общая оценка «отлично». Подобные учения способствуют повышению эффективности взаимодействия всех служб при ликвидации последствий ДТП, а значит, и минимизации их последствий».

Старший инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин





