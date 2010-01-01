День города. ПАРАД

Положение О праздничном параде-шествии «Мы живём и работаем в Каинске»,
посвященного 295-летию города Куйбышева (Каинска)

Скачать Положение можно здесь: http://c2n.me/3LwNoRI.docx

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