День города. ПАРАД
Положение О праздничном параде-шествии «Мы живём и работаем в Каинске»,
посвященного 295-летию города Куйбышева (Каинска)
Скачать Положение можно здесь: http://c2n.me/3LwNoRI.docx
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Положение О праздничном параде-шествии «Мы живём и работаем в Каинске»,
посвященного 295-летию города Куйбышева (Каинска)
Скачать Положение можно здесь: http://c2n.me/3LwNoRI.docx
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город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
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