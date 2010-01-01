НЕЗАБУДКА. Закрытие 1 сезона

В детском летнем лагере "Незабудка" закрылся первый сезон.
Было очень интересно и незабываемо!
Информационный ролик и видео выступления отрядов
на прощальном гала-концерте будут выложены на сайт позже!
А пока - смотрите финальный танец вожатых!

Между тем, пока шла подготовка к финальному гала-концерту,
наши звезды из танцевального коллектива "Show Dance" Ольги Зыковой отметили,
что они приедут отдыхать в "Незабудку" на четвертый сезон
и "зажгут" по полной программе!
И ведь зажгут! В этом нет сомнений. "Незабудка" - готовься!
Ну а пока - смотрите ролик, который был снят всего за пять минут.
Без подготовки и без дублей. "Show Dance" ЗАЖИГАЙ!



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самый лучший лагерь Дочка три

Опубликовано Гость в 21 Июнь, 2017 - 00:30.

самый лучший лагерь Дочка три года отдыхает летом

Отличный лагерь, отличная

Опубликовано pro-sibir22 в 21 Июнь, 2017 - 00:39.

Отличный лагерь, отличная команда и отличный директор!
Атмосфера в лагере очень добрая и творческая.

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