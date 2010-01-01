НЕЗАБУДКА. Закрытие 1 сезона

В детском летнем лагере "Незабудка" закрылся первый сезон.

Было очень интересно и незабываемо!

Информационный ролик и видео выступления отрядов

на прощальном гала-концерте будут выложены на сайт позже!

А пока - смотрите финальный танец вожатых!

Между тем, пока шла подготовка к финальному гала-концерту,

наши звезды из танцевального коллектива "Show Dance" Ольги Зыковой отметили,

что они приедут отдыхать в "Незабудку" на четвертый сезон

и "зажгут" по полной программе!

И ведь зажгут! В этом нет сомнений. "Незабудка" - готовься!

Ну а пока - смотрите ролик, который был снят всего за пять минут.

Без подготовки и без дублей. "Show Dance" ЗАЖИГАЙ!





