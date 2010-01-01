Профилакторий "Бараба"

Утверждена стоимость платных услуг в профилактории «Бараба»
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10 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
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