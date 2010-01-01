Профилакторий "Бараба"

Твиты от @ProSibir/list
19 июня Снежана Топорицкая отмечает свой День рождения!
17 июня Кузнецов Алексей отмечает свой День рождения!
14 июня Синкевич Оксана отмечает свой День рождения!
11 июня Автушкина Юлия отмечает свой День рождения!
Утверждена стоимость платных услуг в профилактории «Бараба»
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Подробнее о форматировании
18 июня произошла задержка грузовых и пассажирских поездов
Компания КОМФОРТ информирует абонентов о стоимости услуг
Начата реконструкция сквера у ДК города Куйбышева
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 8 июня
Дорожно-транспортные происшествия с 28 мая по 2 июня
Дорожно-транспортные происшествия с 19 по 27 мая
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