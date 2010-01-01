Куйбышевский медтехникум
Куйбышевский медицинский техникум приглашает!
Жаркая пора не только у природы, но и у выпускников школ, которые стоят на пороге взрослой жизни. Куда пойти? Кем стать? Какую профессию выбрать, чтобы потом было и интересно работать, и на хлеб с маслом хватило?
Долго не раздумывайте! Выпускники, ваши белые халаты ждут вас!
Приходите к нам, ведь профессии медицинской сестры, медбрата и фельдшера остаются в последние годы одними из самых востребованных на рынке труда. Становитесь в ряды людей, всегда готовых прийти на помощь.
Куйбышевский медицинский техникум объявляет набор студентов на бюджетные места.
Приём документов с 19 июня до 10 августа 2017 года.
Для подавших заявление о приеме обязательным является испытание. Проведение вступительного психологического тестирования с 24 июля по 18 августа.
Всем зачисленным на 1 курс назначается академическая стипендия, по представлению справки из органов соцзащиты населения – социальная стипендия.
Осуществляется сертификация выпускников и дополнительная подготовка по направлению «Медицинский массаж», что увеличивает шансы молодого специалиста в поиске работы.
В течение ряда лет свыше 90% выпускников трудоустраиваются, занимая открытые вакансии в лечебно-профилактических учреждениях г. Новосибирска и Новосибирской области.
Телефон для справок:
8 (383-62) 65-047
Сайт: http://kbsmc.mznso.ru/
Страница «ВКонтакте» https://vk.com/nsokmt
e-mail: kmt@nso.ru
ЖДЁМ ВАС В НАШЕМ ТЕХНИКУМЕ!
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