Куйбышевский медтехникум

Куйбышевский медицинский техникум приглашает!

Жаркая пора не только у природы, но и у выпускников школ, которые стоят на пороге взрослой жизни. Куда пойти? Кем стать? Какую профессию выбрать, чтобы потом было и интересно работать, и на хлеб с маслом хватило?

Долго не раздумывайте! Выпускники, ваши белые халаты ждут вас!

Приходите к нам, ведь профессии медицинской сестры, медбрата и фельдшера остаются в последние годы одними из самых востребованных на рынке труда. Становитесь в ряды людей, всегда готовых прийти на помощь.

Куйбышевский медицинский техникум объявляет набор студентов на бюджетные места.

Приём документов с 19 июня до 10 августа 2017 года.

Для подавших заявление о приеме обязательным является испытание. Проведение вступительного психологического тестирования с 24 июля по 18 августа.

Всем зачисленным на 1 курс назначается академическая стипендия, по представлению справки из органов соцзащиты населения – социальная стипендия.

Осуществляется сертификация выпускников и дополнительная подготовка по направлению «Медицинский массаж», что увеличивает шансы молодого специалиста в поиске работы.

В течение ряда лет свыше 90% выпускников трудоустраиваются, занимая открытые вакансии в лечебно-профилактических учреждениях г. Новосибирска и Новосибирской области.

Телефон для справок:

8 (383-62) 65-047

Сайт: http://kbsmc.mznso.ru/

Страница «ВКонтакте» https://vk.com/nsokmt

e-mail: kmt@nso.ru

ЖДЁМ ВАС В НАШЕМ ТЕХНИКУМЕ!





