Сводка ГИБДД с 4 по 8 июня



Дорожно-транспортные происшествия

Произошедшие в период с 4 по 8 июня

4 июня в 16.00 водитель автомобиля «ВАЗ-21102» управлял транспортным средством около дома №71 расположенного на улице Гагарина города Барабинск. Двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Хонда-Стрим».

4 июня в 17.00 водитель автомобиля «ВАЗ-21061» управлял транспортным средством на 1165км автодороги Р-254 Челябинск-Новосибирск «Иртыш». В процессе движения он не верно расчитал дистанцию до стоящего впереди транспортного средства в результате чего совершил наезд на автомобиль «Ниссан».

5 июня в 2.30 водитель неустановленного автомобиля управлял транспортным средством на 1160км автодороги Р-254 Челябинск-Новосибирск «Иртыш». В процессе движения он нарушил правило встречного разъезда и совершил столкновение с автомобилем «Скания», после чего покинул место происшествия. Возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Напомню, что санкции по вышеупомянутой статье предусматривают - лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (на усмотрение суда).

6 июня в 10.15 водитель автомобиля «ГАЗ» управлял транспортным средством во дворе дома №14 расположенного на улице Ульяновская города Барабинск. При движении задним ходом он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Ниссан».

6 июня в 11.45 водитель автомобиля «Тойота» управлял транспортным средством на 7км автодороги Барабинск-Куйбышев. В процессе движения он не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Субару» в результате чего совершил с ним столкновение.

6 июня в 23.40 водитель автомобиля «МАЗ» с прицепом управлял транспортным средством на стоянке кафе "У камина" расположенной на 1122км автодороги Р-254 Челябинск-Новосибирск «Иртыш». В процессе передвижения он не верно расчитал боковой интервал между ТС, в результате чго совершил наезд на автомобиль «Нино» с полуприцепом.

8 июня в 11.50 водитель автомобиля «Тойота» управлял транспортным средством на стоянке около дома №108 расположенного на улице К.Маркса города Барабинск. Выполняя манёвр - движение задним ходом, он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Ниссан».



Старший инспектор по пропаганде БДД

отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»

капитан полиции Андрей Дамзин



