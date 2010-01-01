Реконструкция сквера

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды
города Куйбышева началась реконструкция Сквера у ДК города.

Еще совсем недавно место, которое находится рядом с Дворцом Культуры города было полузаброшенным, неуютным и совсем не радовало глаз.
Сейчас сквер преображается. Спилены старые тополя, убраны стволы и ветки деревьев...
В ближайшем будущем Сквер будет благоустроен и в нем появятся аллеи, новые насаждения и освещение. Остается добавить, что на реконструкцию Сквера "Дворцовый" выделено 1,5 млн. рублей.

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