В рамках программы "Формирование комфортной городской среды

города Куйбышева началась реконструкция Сквера у ДК города.

Еще совсем недавно место, которое находится рядом с Дворцом Культуры города было полузаброшенным, неуютным и совсем не радовало глаз.

Сейчас сквер преображается. Спилены старые тополя, убраны стволы и ветки деревьев...

В ближайшем будущем Сквер будет благоустроен и в нем появятся аллеи, новые насаждения и освещение. Остается добавить, что на реконструкцию Сквера "Дворцовый" выделено 1,5 млн. рублей.





