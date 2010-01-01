В Барабинске прошел межрайонный фестиваль национальных культур

«Ты -мой дом, моя семья, край новосибирский»,

посвященный 80-летию Новосибирской области.

Организаторами фестиваля выступили администрация города Барабинска,

Барабинский районный Совет ветеранов войны, труда, военной службы

и правоохранительных органов, государственное автономное учреждение

культуры Новосибирской области «Дом национальных культур им. Заволокина».

Реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области на условиях софинансирования из бюджета города Барабинска и поддержки барабинского предпринимательского сообщества.

В проекте приняли участие творческие коллективы из Убинского, Чановского, Татарского, Северного, Куйбышевского, Венгеровского, Барабинского районов, городов Куйбышев, Барабинск, Новосибирск.

В программе фестиваля были представлены национальные подворья, выставки национальных костюмов и рукоделия, площадки национальной борьбы Курэш, народного жима, национальных игр, выступление самодеятельных артистов.

На церемонии открытия фестиваля присутствовали официальные лица: глава Барабинского района Бессонов Е.В., первый заместитель главы администрации города Барабинска Кибальников А.В., консультант отдела управления по работе с территориями министерства региональной политики Череповский С.А.

Администрация города Барабинска выражает благодарность

индивидуальным предпринимателям А.В. Ильину, В.М. Гапоновой,

А.В. Пироговой, Н.В. Башкиновой, А.П. Шульгину

за финансовую поддержку проекта.





