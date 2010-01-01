Куйбышев. День города.

Твиты от @ProSibir/list
14 июня Синкевич Оксана отмечает свой День рождения!
11 июня Автушкина Юлия отмечает свой День рождения!
2 июня Мещеряков Сергей отмечает свой День рождения!
29 мая Олеся Пацукова отмечает свой День рождения!
Городу Куйбышеву исполняется 295 лет!
Программа праздника, который состоится 12 августа 2017 года.
P.S. В программе возможны изменения!
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В День России в Барабинске прошла пробежка
С улицы Центральная в селе Зюзя неизвестный угнал автомобиль
Прокуратура проверила Барабинское локомотивное депо
Дорожно-транспортные происшествия с 28 мая по 2 июня
Дорожно-транспортные происшествия с 19 по 27 мая
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 17 мая
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