Куйбышев. День города.

Городу Куйбышеву исполняется 295 лет!
Программа праздника, который состоится 12 августа 2017 года.

21

22

23

P.S. В программе возможны изменения!


Ваша оценка: Ничего Средняя: 5 (3 голосов)
  • 132 просмотра

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос для того, чтобы проверить, являетесь ли Вы человеком и предотвратить автоматизированную рассылку спама.
8 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.