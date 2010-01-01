Прямая линия с В.Путиным

Пятнадцатая ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 15 июня.
Для тех, кто не смог посмотреть - СМОТРИТЕ ВИДЕО!



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