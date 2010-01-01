Светлана Борушевская. ИНТЕРВЬЮ

Интервью с руководителем народного коллектива
фольклорного ансамбля "Оберег" Светланой Борушевской.
Тема разговора: получение Гран-при на межрегиональном
фестивале "Деревенька. Сибирь".
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