Синкевич Оксана
Будь красива, словно дива,
Как шампанское — игрива,
Словно кошка — грациозна,
Как эпоха — грандиозна,
Как мечта — неповторима,
Как богиня будь любима.
Будь во всём нетривиальна,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна.
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична.
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
Ты живи на всю катушку!
С днем рождения, подружка!
Наталья Устимчикова
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ОКСАНОЧКА, С ДНЕМ
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ОКСАНОЧКА, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!С днем рождения поздравляю!
Счастья искренне желаю,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что могу еще добавить?
С днем рождения тебя!
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