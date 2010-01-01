14 июня Синкевич Оксана отмечает свой День рождения!

Будь красива, словно дива,

Как шампанское — игрива,

Словно кошка — грациозна,

Как эпоха — грандиозна,

Как мечта — неповторима,

Как богиня будь любима.

Будь во всём нетривиальна,

Креативна, сексуальна,

Притягательна, желанна,

Бесподобна, долгожданна.

Будь нежна и романтична,

Нереальна, феерична.

Пусть в любви, семье, достатке

Не случатся неполадки.

Ты живи на всю катушку!

С днем рождения, подружка!

Наталья Устимчикова