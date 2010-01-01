Сводка ГИБДД с 28.05 по 02.06

Дорожно-транспортные происшествия произошедшие
в период с 28 мая по 2 июня

28 мая в 2.10 водитель автомобиля «Мазда» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на стоянке расположенной около дома №23 в квартале "Г" города Барабинск не имея специального права на вождение. При движении задним ходом он не убедился в безопасности своего манёвра, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Тойота», после чего покинул место ДТП. Совершая пьяный вояж, в 7.10, около дома №149 расположенного на улице Ульяновская города Барабинск, начав движение с прилегающей территории, он нарушил очередность проезда и совершил столкновение с автомобилем «Лифан», после чего снова покинул место происшествия. Однако уже через пару кварталов он был задержан сотрудниками ДПС и привлечён к ответственности. В отношении него был собран материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают административный арест на срок от 10 до 15 суток. Так же в отношении него собран административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Напомню, что санкции по вышеупомянутой статье предусматривают административный арест на срок до пятнадцати суток (на усмотрение суда). За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей. Учитывая, что водитель нарушил и требование ОСАГО, ему так же придётся понести наказание. Ремонт разбитых автомобилей ему так же придётся возмещать из собственного бюджета.

1

28 мая в 15.20 водитель автобуса «ПАЗ» управлял транспортным средством на 1166км автодороги Р-254 Челябинск - Новосибирск "Иртыш". В процессе движения он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Ивеко» с прицепом «Шмидц», в результате чего совершил с ним столкновение.

7

29 мая в 19.25 водитель автомобиля «ВАЗ» управлял транспортным средством около дома №8 расположенного на улице Промышленная города Барабинск. Совершая манёвр - движении задним ходом, он не убедился в безопасности своих действий, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Тойота».

6

30 мая в 8.00 водитель автомобиля «ГАЗ» управлял транспортным средством на улице Ермака города Барабинск. Около дома №52, он не выдержал скорость соответствующую конкретным дорожным условиям, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Ниссан».

2

30 мая в 8.45 водитель автомобиля «Ниссан» управлял транспортным средством около дома №69 расположенного на улице Луначарского города Барабинск. При движении задним ходом он не убедился в безопасности своих действий, в результате чего совершил наезд на автомобиль «Тойота».

3

1 июня в 16.00 водитель автомобиля «ВАЗ» управлял транспортным средством на автодороге Барабинск-Зюзя-Квашнино. На 40км данной трассы он выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречно идущим автомобилем «УАЗ». За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и встречного разъезда в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, с наложением штрафа в размере 1500 рублей.

5

1 июня в 17.15 водитель автомобиля «Ниссан» управляла транспортным средством на 1142км автодороги Р-254 Челябинск - Новосибирск "Иртыш". В процессе движения она нарушила очередность проезда и совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ». За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении неё собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

8

2 июня в 10.30 водитель автомобиля «Ниссан» управлял транспортным средством на около дома №183 расположенного на улице Партизанская города Барабинск. В процессе движения он нарушил очередность проезда и совершил столкновение с автомобилем «Субару». За не предоставление преимущества в движении другому водителю в отношении него собран административный материал по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 500 рублей.

4

2 июня в 18.22 водитель автомобиля «Рено-Премиум» с полуприцепом управлял транспортным средством на 1171км автодороги Р-254 Челябинск - Новосибирск "Иртыш". В процессе движения он не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате чего автомобиль получил механические повреждения.

Старший инспектор ГИБДД по пропаганде БДД
отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»
капитан полиции Андрей Дамзин

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Постоянно слежу за сводками

Опубликовано Гость в 13 Июнь, 2017 - 23:35.

Постоянно слежу за сводками ГИБДД и заметил одну закономерность,большая часть аварий происходит из-за праворуких автошушлаек...



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