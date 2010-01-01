В Зюзе угнали автомобиль

9 июня в полицию обратился 60-летний житель Барабинского района и сообщил,
что у него от дома по улице Центральной в селе Зюзя
неизвестный угнал автомобиль «ВАЗ 2107».

Вскоре сотрудники полиции обнаружили угнанные «Жигули» и задержали подозреваемого. Им оказался безработный и ранее не судимый 21-летний односельчанин.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В соответствии со ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) подозреваемый помещен в спецприемник на 10 суток.

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