В Зюзе угнали автомобиль
9 июня в полицию обратился 60-летний житель Барабинского района и сообщил,
что у него от дома по улице Центральной в селе Зюзя
неизвестный угнал автомобиль «ВАЗ 2107».
Вскоре сотрудники полиции обнаружили угнанные «Жигули» и задержали подозреваемого. Им оказался безработный и ранее не судимый 21-летний односельчанин.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
В соответствии со ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) подозреваемый помещен в спецприемник на 10 суток.
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