Ансамбль "Оберег". МОЛОДЦЫ!

Народный коллектив фольклорный ансамбль "Оберег"

(хормейстер Светлана Борушевская)

завоевал Гран-при на межрегиональном фестивале "Деревенька. Сибирь".

МОЛОДЦЫ!

Подробности - позже.

А пока - смотрите видеоролик, приуроченный к 20-летию ансамбля.





