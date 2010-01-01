Ансамбль "Оберег". МОЛОДЦЫ!

Твиты от @ProSibir/list
11 июня Автушкина Юлия отмечает свой День рождения!
2 июня Мещеряков Сергей отмечает свой День рождения!
29 мая Олеся Пацукова отмечает свой День рождения!
24 мая Косинцев Степан отмечает свой День рождения!
Народный коллектив фольклорный ансамбль "Оберег"
(хормейстер Светлана Борушевская)
завоевал Гран-при на межрегиональном фестивале "Деревенька. Сибирь".
МОЛОДЦЫ!
Подробности - позже.
А пока - смотрите видеоролик, приуроченный к 20-летию ансамбля.
Баллы: 0
УРА!!!Поздравляем дорогой Ансамбль Оберег!
Подробнее о форматировании
С улицы Центральная в селе Зюзя неизвестный угнал автомобиль
Прокуратура проверила Барабинское локомотивное депо
Барабинск вошел в гос.программу «Охрана окружающей среды»
Дорожно-транспортные происшествия с 19 по 27 мая
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 17 мая
Дорожно-транспортные происшествия с 21 апреля по 4 мая
Правила написания комментариев
город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
УРА!!!Поздравляем дорогой
Баллы: 0
УРА!!!Поздравляем дорогой Ансамбль Оберег!
Отправить комментарий