Ансамбль "Оберег". МОЛОДЦЫ!

Народный коллектив фольклорный ансамбль "Оберег"
(хормейстер Светлана Борушевская)
завоевал Гран-при на межрегиональном фестивале "Деревенька. Сибирь".
МОЛОДЦЫ!

Подробности - позже.
А пока - смотрите видеоролик, приуроченный к 20-летию ансамбля.



Ваша оценка: Ничего Средняя: 5 (2 голосов)
  • 241 просмотр

УРА!!!Поздравляем дорогой

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 17:36.

УРА!!!Поздравляем дорогой Ансамбль Оберег!

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос для того, чтобы проверить, являетесь ли Вы человеком и предотвратить автоматизированную рассылку спама.
8 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.