Доска почета города Барабинска
9 июня администрация города Барабинска провела торжественное собрание,
посвященное 124-годовщине со дня образования города,
80-летию Новосибирской области и Дню России.
По итогам профессиональной деятельности в 2016 году личный вклад горожан в социально-экономическое развитие города 23 человека были отмечены занесением на Доску Почета.
Церемонию награждения вел А.В. Кибальников, первый заместитель главы администрации города Барабинска.
Занесения на Доску Почета города Барабинска удостоены:
• Никиткина Любовь Ивановна, бригадир предприятий железнодорожного транспорта ремонтно-заготовительного производственного участка Вагонное ремонтное депо Барабинск
• Синкевич Андрей Геннадьевич, составитель поездов 7-го разряда железнодорожной станции Барабинск
• Липов Федор Леонидович, ведущий инженер электрохимической защиты БЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
• Фот Иван Андреевич, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Барабинского городского РЭС филиала «Западные электрические сети»
• Дурновцева Надежда Николаевна, весовщик автовесовой ЗАО «Барабинский комбикормовый завод»
• Тюленева Любовь Анатольевна, начальник кондитерского цеха ЗАО «Пищекомбинат «Барабинский»
• Гребенщиков СергеЙ Павлович, мастер участка теплоснабжения № 1 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
• Турнаев Александр Михайлович, водитель МБУ «Городская служба благоустройства
• Зинченко Александр Владимирович, депутат Совета депутатов города Барабинска по избирательному округу № 13
• Феклина Татьяна Ивановна, почтальон городского отделения почтовой связи Барабинск 2 Барабинского почтампта
• Ткачева Галина Степановна, швея 5 разряда ООО «Бараба-Син»
• Лелюх Лариса Александровна, директор МУК «Центр культуры и досуга»
• Янчурова Светлана Юрьевна, врач-анестезиолог-реаниматолог Барабинской центральной районной больницы
• Кондинская Галина Михайловна, главный технолог филиала ООО «Научно-производственная фирма «Внедрение»
• Гербер Валентина Николаевна, заведующая аптекой ООО «Аптека 03»
• Калиниченко Михаил Николаевич, участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних межведомственного отдела министерства внутренних дел России «Барабинский»
• Анохина Зоя Николаевна, повар-бригадир кафе «Праздничный зал» ООО «Антарес-4»
• Горьева Светлана Анатольевна, заведующая городской детской библиотекой № 2 МКУК «Централизованная библиотечная система»
• Елин Юрий Александрович, педагог дополнительного образования детей Центра дополнительного образования детей Барабинского района
• Чечулина Светлана Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3
• Гуляева Татьяна Ивановна, музыкальный руководитель частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 161» открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
• Макуха Николай Антонович, руководитель музея боевой и трудовой славы локомотивного депо города Барабинска, заместителя председателя Совета ветеранов эксплуатационного локомотивного депо Барабинск
• Бессонов Владимир Павлович, председатель уличного комитета по ул. Лермонтова
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