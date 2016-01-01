Доска почета города Барабинска

9 июня администрация города Барабинска провела торжественное собрание,

посвященное 124-годовщине со дня образования города,

80-летию Новосибирской области и Дню России.

По итогам профессиональной деятельности в 2016 году личный вклад горожан в социально-экономическое развитие города 23 человека были отмечены занесением на Доску Почета.

Церемонию награждения вел А.В. Кибальников, первый заместитель главы администрации города Барабинска.

Занесения на Доску Почета города Барабинска удостоены:

• Никиткина Любовь Ивановна, бригадир предприятий железнодорожного транспорта ремонтно-заготовительного производственного участка Вагонное ремонтное депо Барабинск

• Синкевич Андрей Геннадьевич, составитель поездов 7-го разряда железнодорожной станции Барабинск

• Липов Федор Леонидович, ведущий инженер электрохимической защиты БЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»

• Фот Иван Андреевич, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Барабинского городского РЭС филиала «Западные электрические сети»

• Дурновцева Надежда Николаевна, весовщик автовесовой ЗАО «Барабинский комбикормовый завод»

• Тюленева Любовь Анатольевна, начальник кондитерского цеха ЗАО «Пищекомбинат «Барабинский»

• Гребенщиков СергеЙ Павлович, мастер участка теплоснабжения № 1 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»

• Турнаев Александр Михайлович, водитель МБУ «Городская служба благоустройства

• Зинченко Александр Владимирович, депутат Совета депутатов города Барабинска по избирательному округу № 13

• Феклина Татьяна Ивановна, почтальон городского отделения почтовой связи Барабинск 2 Барабинского почтампта

• Ткачева Галина Степановна, швея 5 разряда ООО «Бараба-Син»

• Лелюх Лариса Александровна, директор МУК «Центр культуры и досуга»

• Янчурова Светлана Юрьевна, врач-анестезиолог-реаниматолог Барабинской центральной районной больницы

• Кондинская Галина Михайловна, главный технолог филиала ООО «Научно-производственная фирма «Внедрение»

• Гербер Валентина Николаевна, заведующая аптекой ООО «Аптека 03»

• Калиниченко Михаил Николаевич, участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних межведомственного отдела министерства внутренних дел России «Барабинский»

• Анохина Зоя Николаевна, повар-бригадир кафе «Праздничный зал» ООО «Антарес-4»

• Горьева Светлана Анатольевна, заведующая городской детской библиотекой № 2 МКУК «Централизованная библиотечная система»

• Елин Юрий Александрович, педагог дополнительного образования детей Центра дополнительного образования детей Барабинского района

• Чечулина Светлана Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3

• Гуляева Татьяна Ивановна, музыкальный руководитель частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 161» открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

• Макуха Николай Антонович, руководитель музея боевой и трудовой славы локомотивного депо города Барабинска, заместителя председателя Совета ветеранов эксплуатационного локомотивного депо Барабинск

• Бессонов Владимир Павлович, председатель уличного комитета по ул. Лермонтова

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