Квест-игра в музее

Музейный комплекс города Куйбышева
приглашает на квест-игру!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

kvest66666666666

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6 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
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