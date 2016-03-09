Прокуратура сообщает

Барабинской транспортной прокуратурой совместно с Государственной инспекцией труда

в Новосибирской области проведена проверка в эксплуатационном локомотивном депо

Барабинск по результатам рассмотрения коллективного обращения работников на

нарушения в сфере режима труда и отдыха.

Правовые положения режима труда и отдыха отдельных категорий работников регулируются ст. 329 Трудового Кодекса Российской Федерации и Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 44 от 09.03.2016.

В нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, в депо имеет место случаи, переотдыха в пункте оборота.

Кроме того, допущено предоставление второго отдыха с нарушением его продолжительности.

В депо имеют место факты уменьшения продолжительности междусменного отдыха по сравнению с расчетным.

Нарушения режима труда и отдыха имели место у значительного числа работников грузового и пассажирского движения.

По данному факту в адрес руководителя организации внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения закона и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, один из заместителей начальника депо, ответственных за данное направление работы, привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Исполняющий обязанности Барабинского транспортного прокурора Шевцов Р.В.



