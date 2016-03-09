Прокуратура сообщает

Барабинской транспортной прокуратурой совместно с Государственной инспекцией труда
в Новосибирской области проведена проверка в эксплуатационном локомотивном депо
Барабинск по результатам рассмотрения коллективного обращения работников на
нарушения в сфере режима труда и отдыха.

Правовые положения режима труда и отдыха отдельных категорий работников регулируются ст. 329 Трудового Кодекса Российской Федерации и Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 44 от 09.03.2016.

В нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, в депо имеет место случаи, переотдыха в пункте оборота.
Кроме того, допущено предоставление второго отдыха с нарушением его продолжительности.
В депо имеют место факты уменьшения продолжительности междусменного отдыха по сравнению с расчетным.
Нарушения режима труда и отдыха имели место у значительного числа работников грузового и пассажирского движения.

По данному факту в адрес руководителя организации внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения закона и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, один из заместителей начальника депо, ответственных за данное направление работы, привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Исполняющий обязанности Барабинского транспортного прокурора Шевцов Р.В.

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да встали бы наши ветераны

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 21:44.

да встали бы наши ветераны депо и увидели это безобразие ! то что создавалась годами никому не стало нужным.в т.ч. музей который собирали по крупицам.А как депо славилось по всей ж.д.своими трудовыми показателями, а машинистов ставили в первых рядах и гордились ими. были и руководители которые уважали работников и не называли из быдлами как сейчас это практикуется.это троценко,катенин.их до сих пор вспоминают с положительной стороны.а о настоящем руководителе только и слышишь один негатив.нет профсоюза который обязан защищать работников. а что творят замы? всего не опишешь.

ЧТО ИМЕЕМ – НЕ ХРАНИМ,

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 14:41.

ЧТО ИМЕЕМ – НЕ ХРАНИМ, ПОТЕРЯВШИ – ПЛАЧЕМ .

* * * А. С. Пушкин. «Свободы

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 14:35.

* * *
А. С. Пушкин. «Свободы сеятель пустынный...»

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Год написания этого стихотворения – 1823.

Во как переотдых оказывается,

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 10:15.

Во как переотдых оказывается, а вы все плачете по 12-14 часов работаете.

тмх это не железная дорога ,

Опубликовано Гость в 10 Июнь, 2017 - 20:39.

тмх это не железная дорога , говорят за забором народу стоит видимо невидимо все рвутся на работу.

В тч-3 сегодня опять раздают

Опубликовано Гость в 9 Июнь, 2017 - 17:26.

В тч-3 сегодня опять раздают через 16 ! Явки! И где результат этой проверки , пыль в глаза только!!!!!!!

Не смешите народ,пожалуйста,

Опубликовано Гость в 9 Июнь, 2017 - 02:14.

Не смешите народ,пожалуйста, этими проверками. Результат всех проверок на ж/д один - лишили одного-двоих премиальной оплаты для галочки, а за чаем обсудили кого на этот раз, как говорится "чья очередь подошла"- вот и вся проверка. Главное, что люди (рабочий класс) свято верят в эти проверки, радуются, как дети. Наивные, ей Богу.

Зам. по кадрам Тимофеев

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 15:22.

Зам. по кадрам Тимофеев каждое оперативное совещание говорит о законах, которые в первую очередь сами руководители и нарушают!!! Проезд запрещающего сигнала приводит к преступлению - каждый работник ж.д. транспорта это знает, а Тимофеев после данного нарушения каким то образом еще работает - да и в должности зама по кадрам и пытается еще о законах говорить.

Тмх проверьте,там нарушений

Опубликовано Гость в 8 Июнь, 2017 - 21:42.

Тмх проверьте,там нарушений закона очень много.

Поддерживаю! В ТМХ нарушения

Опубликовано Гость в 9 Июнь, 2017 - 10:12.

Поддерживаю! В ТМХ нарушения практически по всем пунктам Трудового Кодекса. У всех слесарей переработка, а платят копейки. Заставляют оставаться после работы и доделывать запланированное, хотя по норме уже 200% переработка.

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