Прокуратура сообщает
Барабинской транспортной прокуратурой совместно с Государственной инспекцией труда
в Новосибирской области проведена проверка в эксплуатационном локомотивном депо
Барабинск по результатам рассмотрения коллективного обращения работников на
нарушения в сфере режима труда и отдыха.
Правовые положения режима труда и отдыха отдельных категорий работников регулируются ст. 329 Трудового Кодекса Российской Федерации и Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 44 от 09.03.2016.
В нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, в депо имеет место случаи, переотдыха в пункте оборота.
Кроме того, допущено предоставление второго отдыха с нарушением его продолжительности.
В депо имеют место факты уменьшения продолжительности междусменного отдыха по сравнению с расчетным.
Нарушения режима труда и отдыха имели место у значительного числа работников грузового и пассажирского движения.
По данному факту в адрес руководителя организации внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения закона и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, один из заместителей начальника депо, ответственных за данное направление работы, привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Исполняющий обязанности Барабинского транспортного прокурора Шевцов Р.В.
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да встали бы наши ветераны
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да встали бы наши ветераны депо и увидели это безобразие ! то что создавалась годами никому не стало нужным.в т.ч. музей который собирали по крупицам.А как депо славилось по всей ж.д.своими трудовыми показателями, а машинистов ставили в первых рядах и гордились ими. были и руководители которые уважали работников и не называли из быдлами как сейчас это практикуется.это троценко,катенин.их до сих пор вспоминают с положительной стороны.а о настоящем руководителе только и слышишь один негатив.нет профсоюза который обязан защищать работников. а что творят замы? всего не опишешь.
ЧТО ИМЕЕМ – НЕ ХРАНИМ,
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ЧТО ИМЕЕМ – НЕ ХРАНИМ, ПОТЕРЯВШИ – ПЛАЧЕМ .
* * * А. С. Пушкин. «Свободы
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* * *
А. С. Пушкин. «Свободы сеятель пустынный...»
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Год написания этого стихотворения – 1823.
Во как переотдых оказывается,
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Во как переотдых оказывается, а вы все плачете по 12-14 часов работаете.
тмх это не железная дорога ,
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тмх это не железная дорога , говорят за забором народу стоит видимо невидимо все рвутся на работу.
В тч-3 сегодня опять раздают
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В тч-3 сегодня опять раздают через 16 ! Явки! И где результат этой проверки , пыль в глаза только!!!!!!!
Не смешите народ,пожалуйста,
Баллы: 19
Не смешите народ,пожалуйста, этими проверками. Результат всех проверок на ж/д один - лишили одного-двоих премиальной оплаты для галочки, а за чаем обсудили кого на этот раз, как говорится "чья очередь подошла"- вот и вся проверка. Главное, что люди (рабочий класс) свято верят в эти проверки, радуются, как дети. Наивные, ей Богу.
Зам. по кадрам Тимофеев
Баллы: 2
Зам. по кадрам Тимофеев каждое оперативное совещание говорит о законах, которые в первую очередь сами руководители и нарушают!!! Проезд запрещающего сигнала приводит к преступлению - каждый работник ж.д. транспорта это знает, а Тимофеев после данного нарушения каким то образом еще работает - да и в должности зама по кадрам и пытается еще о законах говорить.
Тмх проверьте,там нарушений
Баллы: 7
Тмх проверьте,там нарушений закона очень много.
Поддерживаю! В ТМХ нарушения
Баллы: 11
Поддерживаю! В ТМХ нарушения практически по всем пунктам Трудового Кодекса. У всех слесарей переработка, а платят копейки. Заставляют оставаться после работы и доделывать запланированное, хотя по норме уже 200% переработка.
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