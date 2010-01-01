День России. Барабинск.

12 июня - День России.
Программа праздника в Барабинске.

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  • 1238 просмотров

да, программа что-то совсем

Опубликовано Гость в 9 Июнь, 2017 - 12:50.

да, программа что-то совсем слабенькая...не сравнить с КУйбышевым.

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