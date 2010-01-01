Мед.колледж ПРИГЛАШАЕТ!
ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» объявляет прием документов
с 1 июня по 10 августа 2017 года, а при наличии свободных мест
прием документов продлевается до 25 ноября текущего года
по специальностям:
31.02.01 Лечебное дело (квалификация: фельдшер) (на базе 11 классов, форма обучение – очная).
Количество бюджетных мест - 30.
Срок обучения - 3 года 10 месяцев
34.02.01 Сестринское дело (квалификация: медицинская сестра (медицинский брат) (на базе 9 классов, форма обучения – очная).
Количество бюджетных мест - 60.
Срок обучения - 3 года 10 месяцев.
При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет следующие документы:
- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии.
- при поступлении на обучение по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной форме.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную организацию не позднее 10 августа текущего года.
Прием осуществляется по результатам вступительного испытания в виде психологического тестирования. (Тестирование проводится в письменной форме).
Для абитуриентов организуются платные подготовительные курсы.
Для обеспечения иногородних студентов жильём ответственным секретарём
приёмной комиссии постоянно ведётся база данных о предложениях по аренде жилья.
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте колледжа.
Телефон: 8(383-61)-22-247
Факс: 8(383-61)-24-367
Сайт: www.medbrb. ru
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