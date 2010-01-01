Мед.колледж ПРИГЛАШАЕТ!

ГАПОУ НСО «Барабинский медицинский колледж» объявляет прием документов

с 1 июня по 10 августа 2017 года, а при наличии свободных мест

прием документов продлевается до 25 ноября текущего года

по специальностям:

31.02.01 Лечебное дело (квалификация: фельдшер) (на базе 11 классов, форма обучение – очная).

Количество бюджетных мест - 30.

Срок обучения - 3 года 10 месяцев

34.02.01 Сестринское дело (квалификация: медицинская сестра (медицинский брат) (на базе 9 классов, форма обучения – очная).

Количество бюджетных мест - 60.

Срок обучения - 3 года 10 месяцев.

При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет следующие документы:

- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство;

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации;

- 4 фотографии.

- при поступлении на обучение по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронной форме.

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную организацию не позднее 10 августа текущего года.

Прием осуществляется по результатам вступительного испытания в виде психологического тестирования. (Тестирование проводится в письменной форме).

Для абитуриентов организуются платные подготовительные курсы.

Для обеспечения иногородних студентов жильём ответственным секретарём

приёмной комиссии постоянно ведётся база данных о предложениях по аренде жилья.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте колледжа.

Телефон: 8(383-61)-22-247

Факс: 8(383-61)-24-367

Сайт: www.medbrb. ru





