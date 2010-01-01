Водоотведение

Город Барабинск вошел в государственную программу НСО «Охрана окружающей среды».

В 2017-2019гг. будет осуществлено строительство водоотводных каналов и ливневой канализации в юго-западной части города. Отвод поверхностных и грунтовых вод от квартала «Г», из оз. Порт-Артур, Медвежье будет проходить в оз. Голдобинское.
Финансирование из областного бюджета – 88 316,6 тыс. рублей, местного бюджета – 1696,8 тыс. рублей.

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Говорят Терещенко отца своего

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 13:35.

Говорят Терещенко отца своего подставил заняв его место в охотсоюзе....этот и отца родного продал не только каких то гусей и какую то пелядь..

Всегда найдется комментатор,

Опубликовано Гость в 9 Июнь, 2017 - 20:22.

Всегда найдется комментатор, который обгладит даже хорошую новость!

Это точно! Есть люди, которым

Опубликовано pro-sibir22 в 9 Июнь, 2017 - 21:34.

Это точно! Есть люди, которым всё хорошее как кость в горле. По своей природе такие люди ничего из себя не представляют. Но зато орать как всё плохо - это их кредо. Они этим живут. Это их возбуждает. Далеко за примером ходить не нужно. Гусеводов, яркий тому пример. Классический, можно сказать.

Это вы про Терещенко?

Опубликовано Гость в 9 Июнь, 2017 - 22:36.

Это вы про Терещенко?

Про Гусеводова

Опубликовано pro-sibir22 в 9 Июнь, 2017 - 23:08.

Про Гусеводова

Гнать Терещенко из горсовета

Опубликовано Гость в 9 Июнь, 2017 - 23:33.

Гнать Терещенко из горсовета нужно

Терещенко - вон из горсовета!

Опубликовано Гость в 10 Июнь, 2017 - 00:14.

Терещенко - вон из горсовета! Ишь ты чего удумал!

Разумно и правильно. Один

Опубликовано pro-sibir22 в 9 Июнь, 2017 - 23:47.

Разумно и правильно. Один черт, кроме как болтать ничего не может.
Кто знает, гуси живы у него еще или уже, всё, кирдык? Сайт про гусеводческое хозяйство сдох - последняя новость от 15 декабря 2014 года.
Обещанная он-лайн трансляция как хорошо живется гусям и как они набирают вес, жир и всё такое под руководством гениального товарища отсутствует напрочь.
Как всегда - всё у костика ушло в свисток.

Обманул гусей, обманит и

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 12:20.

Обманул гусей, обманит и людей!!!

Гуси уже как года три назад

Опубликовано Гость в 10 Июнь, 2017 - 20:57.

Гуси уже как года три назад улетели искать хорошей жизни.

Терещенко уже забыл, что у

Опубликовано Гость в 10 Июнь, 2017 - 22:39.

Терещенко уже забыл, что у него были гуси.после них еще и пелядь была.

Гуси у него всегда при себе!

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 15:28.

Гуси у него всегда при себе!

Ожидаемый результат от её

Опубликовано Гость в 9 Июнь, 2017 - 17:18.

Ожидаемый результат от её реализации по "Черномырдину")))))))))

Схемку бы приложили.

Опубликовано Гость в 9 Июнь, 2017 - 11:50.

Схемку бы приложили.

Ребята, за каким я извиняюсь

Опубликовано Гость в 9 Июнь, 2017 - 21:23.

Ребята, за каким я извиняюсь нужны Вам эти планы да схемы? Или так, с чего Вы взяли, что будут вести строительство этого водоотведения? Мало ли чего там понаписали. Давно пора как-то уж начинать более реально смотреть на жизнь. На заборе вон тоже слово написали, а разглядели, оказалась доска.

А вот

Опубликовано Гость в 10 Июнь, 2017 - 08:53.

А вот интересно.Знаете,некоторым их мозги с инженерным уклоном покоя не дают.Что в этом такого?От чего бы не глянуть,где будет проходить этот канал?Вам не интересно-на забор смотрите,уверен,мало кто упрекнёт,ибо у каждого свои интересы и предпочтения.Может,у кого за огородом он будет?Может,человек уже начнёт исходя из этого вносить коррективы в будущее строительство на своём участке?Вариантов масса.Так что...Не надо так удивляться желанию увидеть эту схемку.

Ваш путь лежит в

Опубликовано pro-sibir22 в 10 Июнь, 2017 - 11:45.

Ваш путь лежит в администрацию. Там и смотрите. Вы здесь чего хотите увидеть? С таким же успехом вы, уважаемый, то же самое, что пишете здесь в комментариях можете говорить телевизору.

Предполагаю "-" относятся к

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 14:59.

Предполагаю "-" относятся к высказыванию:-( С таким же успехом вы, уважаемый, то же самое, что пишете здесь в комментариях можете говорить телевизору.
А я то думала pro-sibir хоть как то влияет на мысли и дела городских властей.
(телевизор то включать или так,напрямую общаться можно)

Конечно,теперь придётся идти

Опубликовано Гость в 10 Июнь, 2017 - 12:53.

Конечно,теперь придётся идти туда,кто спорит?Просто хотелось объяснить человеку,на кой некоторым хотелось бы посмотреть на этот план.А то он думает,что коли сам не разумеет,то и другим не надо.

Чел, не стоит так грузиться.

Опубликовано Гость в 10 Июнь, 2017 - 15:31.

Чел, не стоит так грузиться. Я не хотел оскорбить. Просто я реально смотрю на жизнь, и вижу, что город наш медленно, но уверенно умирает. Причем абсолютно как бы и не заметно. Поэтому я и не верю во эти все проекты и замыслы. Как гласит пословица:"не говори гоп, пока не перепрыгнешь". А то, будет ли оно это строительство, неизвестно, а уже чуть ли не рапортуют о скором запуске. Кстати насчет мозгов с инженерным уклоном, как раз в точку угадал. Тем более я в молодости, еще до перестройки, на заводе одно время работал инженером в отделе конструктора.

Вряд ли есть схема и план.

Опубликовано Гость в 9 Июнь, 2017 - 15:28.

Вряд ли есть схема и план. Наймут гастарбайтеров, те будут рыть пока деньги не кончатся. Без учета рельефа местности, и данных геологов и без понимания даже смысла работ. Как делается все вокруг последнее время.

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