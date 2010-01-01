Водоотведение
Город Барабинск вошел в государственную программу НСО «Охрана окружающей среды».
В 2017-2019гг. будет осуществлено строительство водоотводных каналов и ливневой канализации в юго-западной части города. Отвод поверхностных и грунтовых вод от квартала «Г», из оз. Порт-Артур, Медвежье будет проходить в оз. Голдобинское.
Финансирование из областного бюджета – 88 316,6 тыс. рублей, местного бюджета – 1696,8 тыс. рублей.
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Говорят Терещенко отца своего
Баллы: -2
Говорят Терещенко отца своего подставил заняв его место в охотсоюзе....этот и отца родного продал не только каких то гусей и какую то пелядь..
Всегда найдется комментатор,
Баллы: -6
Всегда найдется комментатор, который обгладит даже хорошую новость!
Это точно! Есть люди, которым
Баллы: -9
Это точно! Есть люди, которым всё хорошее как кость в горле. По своей природе такие люди ничего из себя не представляют. Но зато орать как всё плохо - это их кредо. Они этим живут. Это их возбуждает. Далеко за примером ходить не нужно. Гусеводов, яркий тому пример. Классический, можно сказать.
Это вы про Терещенко?
Баллы: -6
Это вы про Терещенко?
Про Гусеводова
Баллы: -11
Про Гусеводова
Гнать Терещенко из горсовета
Баллы: -10
Гнать Терещенко из горсовета нужно
Терещенко - вон из горсовета!
Баллы: -12
Терещенко - вон из горсовета! Ишь ты чего удумал!
Разумно и правильно. Один
Баллы: -10
Разумно и правильно. Один черт, кроме как болтать ничего не может.
Кто знает, гуси живы у него еще или уже, всё, кирдык? Сайт про гусеводческое хозяйство сдох - последняя новость от 15 декабря 2014 года.
Обещанная он-лайн трансляция как хорошо живется гусям и как они набирают вес, жир и всё такое под руководством гениального товарища отсутствует напрочь.
Как всегда - всё у костика ушло в свисток.
Обманул гусей, обманит и
Баллы: -3
Обманул гусей, обманит и людей!!!
Гуси уже как года три назад
Баллы: -5
Гуси уже как года три назад улетели искать хорошей жизни.
Терещенко уже забыл, что у
Баллы: -3
Терещенко уже забыл, что у него были гуси.после них еще и пелядь была.
Гуси у него всегда при себе!
Баллы: 0
Гуси у него всегда при себе!
Ожидаемый результат от её
Баллы: 13
Ожидаемый результат от её реализации по "Черномырдину")))))))))
Схемку бы приложили.
Баллы: 12
Схемку бы приложили.
Ребята, за каким я извиняюсь
Баллы: 3
Ребята, за каким я извиняюсь нужны Вам эти планы да схемы? Или так, с чего Вы взяли, что будут вести строительство этого водоотведения? Мало ли чего там понаписали. Давно пора как-то уж начинать более реально смотреть на жизнь. На заборе вон тоже слово написали, а разглядели, оказалась доска.
А вот
Баллы: 12
А вот интересно.Знаете,некоторым их мозги с инженерным уклоном покоя не дают.Что в этом такого?От чего бы не глянуть,где будет проходить этот канал?Вам не интересно-на забор смотрите,уверен,мало кто упрекнёт,ибо у каждого свои интересы и предпочтения.Может,у кого за огородом он будет?Может,человек уже начнёт исходя из этого вносить коррективы в будущее строительство на своём участке?Вариантов масса.Так что...Не надо так удивляться желанию увидеть эту схемку.
Ваш путь лежит в
Баллы: -5
Ваш путь лежит в администрацию. Там и смотрите. Вы здесь чего хотите увидеть? С таким же успехом вы, уважаемый, то же самое, что пишете здесь в комментариях можете говорить телевизору.
Предполагаю "-" относятся к
Баллы: 0
Предполагаю "-" относятся к высказыванию:-( С таким же успехом вы, уважаемый, то же самое, что пишете здесь в комментариях можете говорить телевизору.
А я то думала pro-sibir хоть как то влияет на мысли и дела городских властей.
(телевизор то включать или так,напрямую общаться можно)
Конечно,теперь придётся идти
Баллы: 9
Конечно,теперь придётся идти туда,кто спорит?Просто хотелось объяснить человеку,на кой некоторым хотелось бы посмотреть на этот план.А то он думает,что коли сам не разумеет,то и другим не надо.
Чел, не стоит так грузиться.
Баллы: 9
Чел, не стоит так грузиться. Я не хотел оскорбить. Просто я реально смотрю на жизнь, и вижу, что город наш медленно, но уверенно умирает. Причем абсолютно как бы и не заметно. Поэтому я и не верю во эти все проекты и замыслы. Как гласит пословица:"не говори гоп, пока не перепрыгнешь". А то, будет ли оно это строительство, неизвестно, а уже чуть ли не рапортуют о скором запуске. Кстати насчет мозгов с инженерным уклоном, как раз в точку угадал. Тем более я в молодости, еще до перестройки, на заводе одно время работал инженером в отделе конструктора.
Вряд ли есть схема и план.
Баллы: 35
Вряд ли есть схема и план. Наймут гастарбайтеров, те будут рыть пока деньги не кончатся. Без учета рельефа местности, и данных геологов и без понимания даже смысла работ. Как делается все вокруг последнее время.
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