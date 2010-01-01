Водоотведение

Город Барабинск вошел в государственную программу НСО «Охрана окружающей среды».

В 2017-2019гг. будет осуществлено строительство водоотводных каналов и ливневой канализации в юго-западной части города. Отвод поверхностных и грунтовых вод от квартала «Г», из оз. Порт-Артур, Медвежье будет проходить в оз. Голдобинское.

Финансирование из областного бюджета – 88 316,6 тыс. рублей, местного бюджета – 1696,8 тыс. рублей.