ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК.

В Барабинском филиале Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств прошел "Последний звонок".

Было весело, интересно и, конечно, немного грустно.
Выпускники, помимо прощального театрализованного действа, выразили благодарность руководству Барабинского филиала, преподавателям, родитетям и всем тем, кто поддерживал нынешних выпускников во время учёбы.
В завершение "Последнего звонка" в воздух были выпущены гелиевые шары, как символ наступления нового этапа в жизни выпускников 2017 года.

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Опубликовано Гость в 7 Июнь, 2017 - 19:43.

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