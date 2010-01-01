ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК.
В Барабинском филиале Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств прошел "Последний звонок".
Было весело, интересно и, конечно, немного грустно.
Выпускники, помимо прощального театрализованного действа, выразили благодарность руководству Барабинского филиала, преподавателям, родитетям и всем тем, кто поддерживал нынешних выпускников во время учёбы.
В завершение "Последнего звонка" в воздух были выпущены гелиевые шары, как символ наступления нового этапа в жизни выпускников 2017 года.
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