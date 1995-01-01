Наркотик в телефоне

Жизнь в современном мире невозможна без внедрения новых технологий, гаджетов,

приложений… Но эти нововведения приносят с собой не только пользу,

но и множество проблем, криминальных ситуаций, а также открывают

свободный доступ к любому виду информации.

В последнее время обращение к сети Интернет часто приводит к негативным последствиям… Так в апреле 2017 года иностранный гражданин, 1995 г.р., проживающий с мамой и братом в г. Кемерово, решил скачать себе на телефон новое приложение из «Play Маркет» под названием «Telegram». Данное приложение представляет собой очередной вид социальной сети, используемой для общения по типу «WhatsApp».

В данном приложении парень познакомился с человеком, у которого впоследствии он приобрел наркотическое вещество «Спайс» для личного употребления без цели сбыта. После этого в мае 2017 года молодой человек на пассажирском поезде отправился в гости к своему дяде в г. Волгоград и взял с собой в дорогу купленное им ранее наркотическое вещество «Спайс». Молодому человеку путешествие показалось довольно скучным и очень долгим и для того, чтобы поднять себе настроение, он решил в тамбуре вагона употребить часть наркотического вещества «Спайс», а остаток спрятать под батарею сотового телефона.

После употребления «Спайса» парню стало плохо и его пришлось снимать с пассажирского поезда по ст. Барабинск. После оказания первой медицинской помощи, сотрудниками транспортной полиции молодой человек был доставлен в дежурную часть ЛО МВД России на ст. Барабинск, где во время проведения личного досмотра в присутствии понятых, у парня под батареей телефона был обнаружен сверток с наркотическим веществом «Спайс».

Таким образом, в отношении иностранного гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 - незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. В настоящее время житель г. Кемерово находиться под следствием.

Уважаемые родители, по возможности, отслеживайте какие именно приложения скачивают ваши дети и с кем они переписываются, общаются, ведь в настоящее время от спокойной жизни до преступного деяния один шаг!

ГД ЛО МВД России на ст. Барабинск



