Наркотик в телефоне

Жизнь в современном мире невозможна без внедрения новых технологий, гаджетов,
приложений… Но эти нововведения приносят с собой не только пользу,
но и множество проблем, криминальных ситуаций, а также открывают
свободный доступ к любому виду информации.

В последнее время обращение к сети Интернет часто приводит к негативным последствиям… Так в апреле 2017 года иностранный гражданин, 1995 г.р., проживающий с мамой и братом в г. Кемерово, решил скачать себе на телефон новое приложение из «Play Маркет» под названием «Telegram». Данное приложение представляет собой очередной вид социальной сети, используемой для общения по типу «WhatsApp».

В данном приложении парень познакомился с человеком, у которого впоследствии он приобрел наркотическое вещество «Спайс» для личного употребления без цели сбыта. После этого в мае 2017 года молодой человек на пассажирском поезде отправился в гости к своему дяде в г. Волгоград и взял с собой в дорогу купленное им ранее наркотическое вещество «Спайс». Молодому человеку путешествие показалось довольно скучным и очень долгим и для того, чтобы поднять себе настроение, он решил в тамбуре вагона употребить часть наркотического вещества «Спайс», а остаток спрятать под батарею сотового телефона.

После употребления «Спайса» парню стало плохо и его пришлось снимать с пассажирского поезда по ст. Барабинск. После оказания первой медицинской помощи, сотрудниками транспортной полиции молодой человек был доставлен в дежурную часть ЛО МВД России на ст. Барабинск, где во время проведения личного досмотра в присутствии понятых, у парня под батареей телефона был обнаружен сверток с наркотическим веществом «Спайс».

Таким образом, в отношении иностранного гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 - незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. В настоящее время житель г. Кемерово находиться под следствием.

Уважаемые родители, по возможности, отслеживайте какие именно приложения скачивают ваши дети и с кем они переписываются, общаются, ведь в настоящее время от спокойной жизни до преступного деяния один шаг!

ГД ЛО МВД России на ст. Барабинск

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Это не вас случайно

Опубликовано Гость в 8 Июнь, 2017 - 17:15.

Это не вас случайно поймали?!!

Мораль одна,плевали все на

Опубликовано Гость в 8 Июнь, 2017 - 16:51.

Мораль одна,плевали все на законы,причем уже давно

Мораль сего какая?

Опубликовано Гость в 8 Июнь, 2017 - 10:37.

Мораль сего какая?

Не устанавливай Telegram.

Опубликовано Гость в 8 Июнь, 2017 - 18:57.

Не устанавливай Telegram. Иначе познакомишься с плохим человеком. Лейтмотив такой тут присутствует.

Да. Есть такое. Немного

Опубликовано pro-sibir22 в 8 Июнь, 2017 - 19:44.

Да. Есть такое. Немного странно.

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