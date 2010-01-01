Фестиваль национальных культур

18 июня в Барабинске пройдет Фестиваль национальных культур!

dgfgdfgdfgdf11111111111

Голосов пока нет
  • 325 просмотров

Что значит поэтический

Опубликовано Гость в 8 Июнь, 2017 - 19:40.

Что значит поэтический марафон? Можно подробней?

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос для того, чтобы проверить, являетесь ли Вы человеком и предотвратить автоматизированную рассылку спама.
12 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.