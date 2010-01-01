Твиты от @ProSibir/list
11 июня Автушкина Юлия отмечает свой День рождения!
2 июня Мещеряков Сергей отмечает свой День рождения!
29 мая Олеся Пацукова отмечает свой День рождения!
24 мая Косинцев Степан отмечает свой День рождения!
18 июня в Барабинске пройдет Фестиваль национальных культур!
Баллы: 0
Что значит поэтический марафон? Можно подробней?
Подробнее о форматировании
С улицы Центральная в селе Зюзя неизвестный угнал автомобиль
Прокуратура проверила Барабинское локомотивное депо
Барабинск вошел в гос.программу «Охрана окружающей среды»
Дорожно-транспортные происшествия с 19 по 27 мая
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 17 мая
Дорожно-транспортные происшествия с 21 апреля по 4 мая
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Что значит поэтический
Баллы: 0
Что значит поэтический марафон? Можно подробней?
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