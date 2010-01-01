Дорогой Пушкин, с днём рождения!

Путешествие по Пушкинограду

«Дорогой Пушкин, с днем рождения! Мне очень нравится твое стихотворение «У лукоморья дуб зеленый…»», «Александр Сергеевич, мне нравятся Ваши стихи и сказки – они просто чудесны!», «Великий писатель! С Днем рождения!», «Мне нравятся все сказки Пушкина. Он самый лучший!!!» - это лишь это небольшая часть признаний юных читателей, оставленная в «Книге благодарностей» нашему любимому поэту Александру Пушкину.

6 июня на территории центральной библиотеки возник сказочный город Пушкиноград. На его неведомых дорожках тут и там встречали многочисленных гостей всеми любимые персонажи: Шамаханская царица и Золотой Петушок, царь Салтан и Кот ученый, а Бесенок с зайцами водили хороводы, играли в игры. Узнать ближе жизнь поэта, вспомнить знакомые строчки сказок, угадать по изображениям героев помогла известная троица: сватья баба Бобариха и Ткачиха с Поварихой. А на главном крыльце библиотеки царевна Лебедь и князь Гвидон всем желающим предоставляли возможность прочитать в микрофон бессмертные пушкинские строки. Шумно и многолюдно было на площадках мастер-классов от студентов дополнительного образования педагогического колледжа и наших коллег.

Праздник посетили более 300 детей из разных школ, а всё путешествие по Пушкинограду завершала коллективная фотография на память с героями и портретом именинника.

Галина Черкасова, зав. отделом обслуживания читателей ЦБ

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Как здорово, МОЛОДЦЫ!!!!

Опубликовано Гость в 7 Июнь, 2017 - 23:05.

Как здорово, МОЛОДЦЫ!!!!

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