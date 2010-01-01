С ПОБЕДОЙ, ОЛЬГА!
Ольга Зыкова - единственная из представителей города Куйбышева
получила Золотую медаль на Культурной Олимпиаде, проходившей в р.п.Чаны.
Номинация: Хореография.
ПРИМИТЕ, ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Другие результаты: Музейный комплекс - Бронзовая медаль; Дуэт Марина Башкова, Любовь Позднякова - 5 место, Централизованная библиотечная система - 4 место.
Так же в Культурной Олимпиаде принимала участие мужская группа участников хора «Казачий пас».
На фото: Ольга Зыкова с Золотой медалью Культурной Олимпиады
- 1108 просмотров
Умница!!!
Баллы: 0
Умница!!!
Оля молодец!!!
Баллы: 2
Оля молодец!!!
Выступление супер!!!
Баллы: 2
Выступление супер!!!
Зависть, подлость
Баллы: 8
Зависть, подлость души,заставляют мерзских, подленьких людишек ставить МИНУСЫ в адрес О Зыковой. Талант всегда остается-ТАЛАНТОМ.
Талант минусуй не минусуй он
Баллы: 9
Талант минусуй не минусуй он останется талантом. Ольга - НАСТОЯЩИЙ ТАЛАНТ. Плюс огромный труд, конечно.
По сути - Ольга гордость нашего города.
Завистники могут лишь анонимно минусовать. Не более. Обижаться на таких людей бессмысленно и глупо.
Талант.....он и в Чанах
Баллы: 3
Талант.....он и в Чанах талант!!!
У Ольги Сергеевны уровень
Баллы: 5
У Ольги Сергеевны уровень исполнительского мастерства как минимум общероссийский.
Молодец, Ольга!
Баллы: 1
Молодец, Ольга!
Ольга Сергеевна!!!
Баллы: 5
Ольга Сергеевна!!! Поздравляем вас с очередной победой! Желаем вам дальнейших успехов!!!
Олечка!От всей души
Баллы: 3
Олечка!От всей души поздравляю тебя с высокой наградой!Молодец!Горжусь тобой!В.П.
Ольга Сергеевна самая лучшая!
Баллы: 3
Ольга Сергеевна самая лучшая! Я горжусь что моя дочь занимается у нее!!!!!
Молодец.Так держать.
Баллы: 3
Молодец.Так держать.
Отправить комментарий