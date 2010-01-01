С ПОБЕДОЙ, ОЛЬГА!

Ольга Зыкова - единственная из представителей города Куйбышева

получила Золотую медаль на Культурной Олимпиаде, проходившей в р.п.Чаны.

Номинация: Хореография.

ПРИМИТЕ, ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Другие результаты: Музейный комплекс - Бронзовая медаль; Дуэт Марина Башкова, Любовь Позднякова - 5 место, Централизованная библиотечная система - 4 место.

Так же в Культурной Олимпиаде принимала участие мужская группа участников хора «Казачий пас».

На фото: Ольга Зыкова с Золотой медалью Культурной Олимпиады





