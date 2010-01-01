С ПОБЕДОЙ, ОЛЬГА!

Ольга Зыкова - единственная из представителей города Куйбышева
получила Золотую медаль на Культурной Олимпиаде, проходившей в р.п.Чаны.
Номинация: Хореография.
ПРИМИТЕ, ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Другие результаты: Музейный комплекс - Бронзовая медаль; Дуэт Марина Башкова, Любовь Позднякова - 5 место, Централизованная библиотечная система - 4 место.
Так же в Культурной Олимпиаде принимала участие мужская группа участников хора «Казачий пас».

На фото: Ольга Зыкова с Золотой медалью Культурной Олимпиады

jIRybqRT8uA77777777

Ваша оценка: Ничего Средняя: 5 (6 votes)
  • 1108 просмотров

Умница!!!

Опубликовано Гость в 8 Июнь, 2017 - 10:13.

Умница!!!

Оля молодец!!!

Опубликовано Гость в 10 Июнь, 2017 - 09:33.

Оля молодец!!!

Выступление супер!!!

Опубликовано Гость в 7 Июнь, 2017 - 21:33.

Выступление супер!!!

Зависть, подлость

Опубликовано Гость в 7 Июнь, 2017 - 19:47.

Зависть, подлость души,заставляют мерзских, подленьких людишек ставить МИНУСЫ в адрес О Зыковой. Талант всегда остается-ТАЛАНТОМ.

Талант минусуй не минусуй он

Опубликовано pro-sibir22 в 7 Июнь, 2017 - 20:24.

Талант минусуй не минусуй он останется талантом. Ольга - НАСТОЯЩИЙ ТАЛАНТ. Плюс огромный труд, конечно.
По сути - Ольга гордость нашего города.
Завистники могут лишь анонимно минусовать. Не более. Обижаться на таких людей бессмысленно и глупо.

Талант.....он и в Чанах

Опубликовано Гость в 7 Июнь, 2017 - 17:37.

Талант.....он и в Чанах талант!!!

У Ольги Сергеевны уровень

Опубликовано pro-sibir22 в 7 Июнь, 2017 - 18:35.

У Ольги Сергеевны уровень исполнительского мастерства как минимум общероссийский.

Молодец, Ольга!

Опубликовано Гость в 7 Июнь, 2017 - 09:21.

Молодец, Ольга!

Ольга Сергеевна!!!

Опубликовано Гость в 7 Июнь, 2017 - 08:51.

Ольга Сергеевна!!! Поздравляем вас с очередной победой! Желаем вам дальнейших успехов!!!

Олечка!От всей души

Опубликовано Гость в 7 Июнь, 2017 - 06:13.

Олечка!От всей души поздравляю тебя с высокой наградой!Молодец!Горжусь тобой!В.П.

Ольга Сергеевна самая лучшая!

Опубликовано Гость в 6 Июнь, 2017 - 23:28.

Ольга Сергеевна самая лучшая! Я горжусь что моя дочь занимается у нее!!!!!

Молодец.Так держать.

Опубликовано Гость в 6 Июнь, 2017 - 22:43.

Молодец.Так держать.

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос для того, чтобы проверить, являетесь ли Вы человеком и предотвратить автоматизированную рассылку спама.
4 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.