Дети сгорели в машине

Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная

проверка по факту гибели 4-летнего мальчика и 2-летней девочки

в результате возгорания салона автомашины, принадлежащей их отцу.

По предварительным данным, в дневное время 06 июня 2017 года 4-летний мальчик и 2-летняя девочка находились дома в селе Новокурупкаевка Барабинского района совместно со своим отцом. В какой-то момент дети, взяв в доме спички, залезли в салон находившейся у жилища принадлежащей их отцу автомашины «ВАЗ-2106». Находясь в автомашине, они стали жечь спички, в результате произошло возгорание салона транспортного средства, при этом дети не смогли его покинуть и погибли.

Во время происшествия отец детей находился в доме совместно с ещё одним своим 9-месячным ребёнком. Мать детей в этот день уехала в город Новосибирск по личным вопросам. Семья, в которой воспитывались дети, является благополучной.

В настоящее время следователями СКР проводится комплекс проверочных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники следственного управления СКР по Новосибирской области обращаются к жителям региона с просьбой исключить факты оставления малолетних детей без присмотра, оградить их от предметов, с использованием которых возможно возникновение задымления, пожара, иного опасного для их жизни и здоровья происшествия.