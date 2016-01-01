ДЕДУШКА-КИЛЛЕР

Приговором Куйбышевского районного суда Новосибирской области

76-летний Александр Скударнов осужден за убийство,

то есть умышленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Он признан виновным в том, что 28 августа 2016 года из личных неприязненных отношений, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ограде своего дома (с. Чумаково, Куйбышевский район), ударил потерпевшего неустановленным предметом в голову, тесьмой сдавил ему шею, перекрыв доступ воздуха, повалил на землю.

Затем Скударнов нанес не менее 11 ударов топором в область шеи, причинив потерпевшему рубленые раны, сопровождающиеся обильной кровопотерей, отчего наступила смерть мужчины.

В ходе предварительного расследования и в суде Скударнов отрицал причастность к смерти потерпевшего, поясняя, что нашел труп с перерезанным горлом в ограде своего дома. Однако его вина в совершении преступления подтверждена собранными по делу доказательствами.

Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения.