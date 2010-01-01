БФ НОККиИ ПРИГЛАШАЕТ!
Барабинский филиал Новосибирского областного колледжа культуры и искусств
ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЁБУ!
Специальность 53.02.05.Сольное и хоровое народное пение
(по виду: хоровое народное пение)
· Квалификация: Артист – вокалист, преподаватель, руководитель народного хора.
· Срок обучения: 3г. 10 мес.
· Вступительные испытания: Исполнение двух разнохарактерных народных песен; чтение басни (стихотворения) наизусть; сольфеджио (диктант, устный экзамен).
Специальность: 51.02.02 Социально-культурная деятельность.
(по виду: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений)
· Квалификация: Организатор социально-культурной деятельности.
· Форма обучения: очная, на базе 9 классов. Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Вступительные испытания: не предусмотрены.
Специальность: 54.02.02 Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы (по видам: художественная роспись ткани, художественная роспись по дереву)
· Квалификация: Художник – мастер, преподаватель.
· Срок обучения: 3г. 10 мес.
· Вступительные испытания: 1. Рисунок (натюрморт из геометрических тел). 2. живопись (натюрморт из предметов быта) 3.Композиция (декоративная)
Специальность: 51.02.01 Народно-художественное творчество
(по виду: этнохудожественное творчество)
· Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива (фольклорного), преподаватель.
· Срок обучения: 3 г. 10 мес.
· Вступительные испытания: Пение двух разножанровых песен (подвижной и медленной) желательно без аккомпанемента, исполнение одной-двух частушек под аккомпанемент с плясовой во время проигрыша, приветствуется исполнение на любом музыкальном инструменте.
Специальность 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области музыкальной деятельности
· Квалификация: Педагог дополнительного образования в области музыкальной деятельности
· Срок обучения – 3 г. 10 мес.
· Вступительное испытание:Абитуриент должен продемонстрировать: музыкальность и чувство ритма, музыкальные данные (музыкальный слух, ритм, память), чтение наизусть стихотворения (басни). Приветствуется исполнение одного произведения на любом музыкальном инструменте.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
В 2017 году Барабинский филиал будет осуществлять набор по следующим специальностям по заочной форме обучения:
Специальность: 51.02.02 Социально-культурная деятельность.
(по виду: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений)
· Квалификация: Организатор социально-культурной деятельности.
· Срок обучения – 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)
· Вступительные испытания: не предусмотрены.
Специальность: 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства
· Квалификация: Педагог дополнительного образования (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства)
· Срок обучения – 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов)
· Вступительные испытания: 1. Рисунок (натюрморт из геометрических тел). 2. живопись (натюрморт из предметов быта) 3.Композиция (декоративная).
Специальность: 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области музыкальной деятельности
· Квалификация: Педагог дополнительного образования (в области музыкальной деятельности)
· Срок обучения – 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов)
· Вступительные испытания: исполнение двух разножанровых народных песен (подвижной и медленной), желательно без аккомпанемента. Исполнение 2–3 частушек под аккомпанемент с пляской во время инструментального проигрыша. Проверку музыкальных данных (слух, ритм, память). Приветствуется исполнение одного произведения на любом музыкальном инструменте.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ:
· Документ об образовании. (Если предыдущий документ об образовании - диплом о начальном профессиональном или высшем профессиональном образовании дополнительно предоставляется аттестат об окончании школы).
· Фотографии 3/4 - 6 шт.
· Копия паспорта - 2 шт.
· Приписное свидетельство, копия военного билета (для юношей)
· Медицинская справка по форме 086У
· Копия медицинского страхового полиса
· Копия сертификата о прививках
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
632331, НСО, г. Барабинск, ул. Ленина,113,
Анастасия Сергеевна^ 8-983-308-13-97 тел. 8(383-61) 2-54-49,
сайт: http://www.bfnokkii.ru/
группа в контакте: http://vk.com/bfnokkii_online
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