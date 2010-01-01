БФ НОККиИ ПРИГЛАШАЕТ!

Барабинский филиал Новосибирского областного колледжа культуры и искусств

ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЁБУ!

Специальность 53.02.05.Сольное и хоровое народное пение

(по виду: хоровое народное пение)

· Квалификация: Артист – вокалист, преподаватель, руководитель народного хора.

· Срок обучения: 3г. 10 мес.

· Вступительные испытания: Исполнение двух разнохарактерных народных песен; чтение басни (стихотворения) наизусть; сольфеджио (диктант, устный экзамен).

Специальность: 51.02.02 Социально-культурная деятельность.

(по виду: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений)

· Квалификация: Организатор социально-культурной деятельности.

· Форма обучения: очная, на базе 9 классов. Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

Вступительные испытания: не предусмотрены.

Специальность: 54.02.02 Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы (по видам: художественная роспись ткани, художественная роспись по дереву)

· Квалификация: Художник – мастер, преподаватель.

· Срок обучения: 3г. 10 мес.

· Вступительные испытания: 1. Рисунок (натюрморт из геометрических тел). 2. живопись (натюрморт из предметов быта) 3.Композиция (декоративная)

Специальность: 51.02.01 Народно-художественное творчество

(по виду: этнохудожественное творчество)

· Квалификация: Руководитель любительского творческого коллектива (фольклорного), преподаватель.

· Срок обучения: 3 г. 10 мес.

· Вступительные испытания: Пение двух разножанровых песен (подвижной и медленной) желательно без аккомпанемента, исполнение одной-двух частушек под аккомпанемент с плясовой во время проигрыша, приветствуется исполнение на любом музыкальном инструменте.

Специальность 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области музыкальной деятельности

· Квалификация: Педагог дополнительного образования в области музыкальной деятельности

· Срок обучения – 3 г. 10 мес.

· Вступительное испытание:Абитуриент должен продемонстрировать: музыкальность и чувство ритма, музыкальные данные (музыкальный слух, ритм, память), чтение наизусть стихотворения (басни). Приветствуется исполнение одного произведения на любом музыкальном инструменте.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

В 2017 году Барабинский филиал будет осуществлять набор по следующим специальностям по заочной форме обучения:

Специальность: 51.02.02 Социально-культурная деятельность.

(по виду: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений)

· Квалификация: Организатор социально-культурной деятельности.

· Срок обучения – 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

· Вступительные испытания: не предусмотрены.

Специальность: 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства

· Квалификация: Педагог дополнительного образования (в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства)

· Срок обучения – 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

· Вступительные испытания: 1. Рисунок (натюрморт из геометрических тел). 2. живопись (натюрморт из предметов быта) 3.Композиция (декоративная).

Специальность: 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в области музыкальной деятельности

· Квалификация: Педагог дополнительного образования (в области музыкальной деятельности)

· Срок обучения – 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов)

· Вступительные испытания: исполнение двух разножанровых народных песен (подвижной и медленной), желательно без аккомпанемента. Исполнение 2–3 частушек под аккомпанемент с пляской во время инструментального проигрыша. Проверку музыкальных данных (слух, ритм, память). Приветствуется исполнение одного произведения на любом музыкальном инструменте.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ:

· Документ об образовании. (Если предыдущий документ об образовании - диплом о начальном профессиональном или высшем профессиональном образовании дополнительно предоставляется аттестат об окончании школы).

· Фотографии 3/4 - 6 шт.

· Копия паспорта - 2 шт.

· Приписное свидетельство, копия военного билета (для юношей)

· Медицинская справка по форме 086У

· Копия медицинского страхового полиса

· Копия сертификата о прививках

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:

632331, НСО, г. Барабинск, ул. Ленина,113,

Анастасия Сергеевна^ 8-983-308-13-97 тел. 8(383-61) 2-54-49,

сайт: http://www.bfnokkii.ru/

группа в контакте: http://vk.com/bfnokkii_online