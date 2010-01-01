День России. Куйбышев.

24 мая Косинцев Степан отмечает свой День рождения!

29 мая Олеся Пацукова отмечает свой День рождения!

2 июня Мещеряков Сергей отмечает свой День рождения!

11 июня Автушкина Юлия отмечает свой День рождения!

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