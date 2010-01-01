Крестный ход

В Барабинске прошел Крестный ход
посвященный памяти Святителя Луки, архиепископа Крымского,
350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского,
в преддверии Дня России и Дня города Барабинска.

Фотографиями поделился Сергей Фомин

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Даже странно флагов единой

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 21:30.

Даже странно флагов единой России не видно. И молодой гвардии в рядах идущих.

К чему пограничники,

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 21:01.

К чему пограничники, десантники, юнцы в комуыляжках. Неужели "За веру, за Отечество. Пиар, сплошной пиар

Это же частные фотографии а

Опубликовано pro-sibir22 в 11 Июнь, 2017 - 21:40.

Это же частные фотографии а не фоторепортаж с мероприятия. Поэтому снимают себя и знакомых. Официальных фотографий с Крестного хода еще нет. Или пока не прислали.

О, Костя Терещенко замечен в

Опубликовано Гость в 11 Июнь, 2017 - 20:58.

О, Костя Терещенко замечен в рядах. Ближе к народу накануне великого события. Показушник, х..ов

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