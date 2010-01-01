Твиты от @ProSibir/list
11 июня Автушкина Юлия отмечает свой День рождения!
2 июня Мещеряков Сергей отмечает свой День рождения!
29 мая Олеся Пацукова отмечает свой День рождения!
24 мая Косинцев Степан отмечает свой День рождения!
В Барабинске прошел Крестный ход
посвященный памяти Святителя Луки, архиепископа Крымского,
350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского,
в преддверии Дня России и Дня города Барабинска.
Фотографиями поделился Сергей Фомин
Баллы: 0
Даже странно флагов единой России не видно. И молодой гвардии в рядах идущих.
Баллы: -3
К чему пограничники, десантники, юнцы в комуыляжках. Неужели "За веру, за Отечество. Пиар, сплошной пиар
Баллы: 3
Это же частные фотографии а не фоторепортаж с мероприятия. Поэтому снимают себя и знакомых. Официальных фотографий с Крестного хода еще нет. Или пока не прислали.
О, Костя Терещенко замечен в рядах. Ближе к народу накануне великого события. Показушник, х..ов
Подробнее о форматировании
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Даже странно флагов единой
Баллы: 0
Даже странно флагов единой России не видно. И молодой гвардии в рядах идущих.
К чему пограничники,
Баллы: -3
К чему пограничники, десантники, юнцы в комуыляжках. Неужели "За веру, за Отечество. Пиар, сплошной пиар
Это же частные фотографии а
Баллы: 3
Это же частные фотографии а не фоторепортаж с мероприятия. Поэтому снимают себя и знакомых. Официальных фотографий с Крестного хода еще нет. Или пока не прислали.
О, Костя Терещенко замечен в
Баллы: 0
О, Костя Терещенко замечен в рядах. Ближе к народу накануне великого события. Показушник, х..ов
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