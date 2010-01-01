День молодежи. ЗАЖИГАЙ!

Твиты от @ProSibir/list
17 июня Кузнецов Алексей отмечает свой День рождения!
14 июня Синкевич Оксана отмечает свой День рождения!
11 июня Автушкина Юлия отмечает свой День рождения!
2 июня Мещеряков Сергей отмечает свой День рождения!
27 июня - День молодежи!
В Барабинске вас ждет масса мероприятий и Фестиваль красок!
ПРИХОДИ! УЧАСТВУЙ! ЗАЖИГАЙ!
А сейчас давайте вспомним, как проходил красочный фестиваль в прошлом году!
Подробнее о форматировании
В День России в Барабинске прошла пробежка
С улицы Центральная в селе Зюзя неизвестный угнал автомобиль
Прокуратура проверила Барабинское локомотивное депо
Дорожно-транспортные происшествия с 28 мая по 2 июня
Дорожно-транспортные происшествия с 19 по 27 мая
Дорожно-транспортные происшествия с 4 по 17 мая
Правила написания комментариев
город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
Отправить комментарий