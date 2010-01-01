День молодежи. ЗАЖИГАЙ!

27 июня - День молодежи!
В Барабинске вас ждет масса мероприятий и Фестиваль красок!
ПРИХОДИ! УЧАСТВУЙ! ЗАЖИГАЙ!

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А сейчас давайте вспомним, как проходил красочный фестиваль в прошлом году!



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2 + 6 =
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