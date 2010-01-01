ВЕЛОПРОБЕГ - 2017

Велопробег в 40 километров посвященный 40-летию
ООО "Газпром трансгаз Томск" состоялся в Барабинске.

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