Выборы Главы района

В Куйбышеве районные депутаты назначили дату выборов Главы района.

Главы района изберут 17 мая в 13 часов.

И тут нельзя не затронуть одну тему, которая в последнее время широко обсуждается жителями города и района. По слухам (а откуда у данного слуха "ноги растут" - совершенно непонятно), нынешний городской Глава Алик Андронов так же будет участвовать в выборах районного Главы. Люди недоумевают: Как же так? Человек только что вступил в должность Главы Куйбышева и вот такой неожиданный поворот...

Чтобы снять данный вопрос с повестки дня - смотрите видео с пресс-конференции Главы города с ответом на вопрос "Собирается ли он выставлять свою кандидатуру на должность Главы Куйбышевского района?".

Надеемся, что после просмотра видео вышеупомянутый слух и, как следствие, обсуждение данного вопроса исчезнет само по себе.

P.S. Большое видео самых интересных и значимых моментов

пресс-конференции Главы города Куйбышева будет выложено на сайт позже.

ЖДИТЕ!





