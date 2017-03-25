Вот такая отвратительная свалка наблюдается практически под окнами дома,

расположенного напротив рынка в Барабинске.

Масса воняющих пищевых отходов, море старых пальто, тряпок, пакетов с вещами.

Такое впечатление, что кто-то пересматривал свой гардероб, а ненужные вещи

просто выбросил практически под окна многоквартирного дома.

Так и живем...





