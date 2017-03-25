Отвратительная свалка

Вот такая отвратительная свалка наблюдается практически под окнами дома,
расположенного напротив рынка в Барабинске.
Масса воняющих пищевых отходов, море старых пальто, тряпок, пакетов с вещами.
Такое впечатление, что кто-то пересматривал свой гардероб, а ненужные вещи
просто выбросил практически под окна многоквартирного дома.
Так и живем...

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Спасибо за новость! Теперь,

Опубликовано Гость в 12 Апрель, 2017 - 21:56.

Спасибо за новость! Теперь, люди прочитавшие это, будут знать как вы живете.

Нужно немного

Опубликовано Гость в 12 Апрель, 2017 - 21:55.

Нужно немного подкорректировать текст жалобы.Убрать несколько слов и вот что получится:Вот такая отвратительная свалка наблюдается практически везде в Барабинске.
Масса воняющих пищевых отходов, море старых пальто, тряпок, пакетов с вещами.
Такое впечатление, что кто-то пересматривал свой гардероб, а ненужные вещи
просто выбросил практически под окна многоквартирного дома.
Так и живем...Так будет намного точнее,не правда ли?

Такое повсеместно. Льва

Опубликовано Гость в 12 Апрель, 2017 - 23:34.

Такое повсеместно. Льва Толстого, Краскома,Малая,Вокзальный. Не надо говорить, мол люди свиньи, это конечно так, но ведь им просто не куда это выкидывать. Нет ни одного контейнера по городу! НИ ОДНОГО! И всем плевать.

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