Большой Jazz

ДК г.Куйбышева приглашает на концерт духового оркестра им.Б.П.Уварова
"Большой Jazz".

dyQiQHUwh0c77777777

Голосов пока нет
  • 64 просмотра

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос для того, чтобы проверить, являетесь ли Вы человеком и предотвратить автоматизированную рассылку спама.
3 + 16 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.