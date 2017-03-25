Твиты от @ProSibir/list
11 апреля Чевгунова Дина отмечает свой День рождения!
9 апреля Ивченко Никита отмечает свой День рождения!
9 апреля Трай Андрей отмечает свой День рождения!
9 апреля Акинина Ирина отмечает свой День рождения!
ДК г.Куйбышева приглашает на концерт духового оркестра им.Б.П.Уварова
"Большой Jazz".
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Жители села Кожевниково живут в страхе. Односельчанин буйствует.
Жене пришла СМС "Ваша банковская карта заблокирована"
ДК г.Куйбышева приглашает на конкурс талантов! ПРИХОДИТЕ!
ГИБДД обратила внимание на «завтрашних» водителей
Дорожно-транспортные происшествия с 17 по 23 марта
Дорожно-транспортные происшествия с 10 по 16 марта
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