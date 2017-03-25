Буйный односельчанин

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Добрый вечер, уважаемые читатели!Мы жители села Кожевниково Барабинского района , и с недавних пор у нас деревня живет в страхе. Наш односельчанин ХХХХХХХХХ Пётр, после того как от него в который раз ушла жена с маленькой дочкой, буйствует. Он угрожает соседям своим о том, что убъет их в доказательстве своих намерений, он разбил их окно. На что соседи вызвали полицию, приехал участковый, принял заявление и сказал "Что наказать мы его не можем, т.к.он инвалид первой группы". Через некоторое время он взял топор и заточку и пошел к продавцу местного магазина домой и просился переночевать. Хозяин вызвал полицию, приехала полиция, но его ни куда не забрала. На следующую ночь он пошел по деревни с ножом, стучался к жителям в дом и просился переночевать, но после того как ему не сколько раз отказали он пытался вскрыть детский сад, что бы переночевать там. Жители деревни опять вызвали полицию. Ночью приехала полиция и забрала его в отдел, а утром его опять отпустили.

Поэтому мы, жители села Кожевниково, просим оградить нас от этого "неадекватного" человека. Т.к. в отделение полиции неоднократно писали заявления, а так же собрали общее заявление с подписями всех граждан. На что полиция дала ответила "Когда он кого-нибудь убьет мы его заберем!". Жители деревни, опасаясь Петра, и днем и ночью запирают входные двери и боятся выходить на улицу. Мы уже не знаем к кому обращаться и у кого просить помощи.

ЖИТЕЛИ СЕЛА КОЖЕВНИКОВО



