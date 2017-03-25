Странная СМС

Материал прислан в рубрику «Жалуйтесь!"
Пожаловаться можно здесь: http://www.pro-sibir.org/zhaloba

Моей жене пришла СМСка с содержанием: "Ваша банковская карта заблокирована". ЦБ - РФ. Инфо: 8-800-505-57-26. Отправитель: +7-987-957-60-12". У жены нет банковской карты.
Это же мошенничество, примите меры по устранению подобных случаев нарушения прав человека!

Борис

  • 206 просмотров

+79683381097. Так же факт

Опубликовано Гость в 11 Апрель, 2017 - 20:46.

+79683381097. Так же факт мошенничества. Звонят мне. Говорят что у меня долг. И чтобы узнать сколько- нужно отправить СМС. Говорит это робот, значит дело поставлено на поток. Если будет какие то действия, разберитесь пожалуйста и с этими жуликами

Отправить комментарий

КАПЧА
Этот вопрос для того, чтобы проверить, являетесь ли Вы человеком и предотвратить автоматизированную рассылку спама.
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.