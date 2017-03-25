Странная СМС
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Моей жене пришла СМСка с содержанием: "Ваша банковская карта заблокирована". ЦБ - РФ. Инфо: 8-800-505-57-26. Отправитель: +7-987-957-60-12". У жены нет банковской карты.
Это же мошенничество, примите меры по устранению подобных случаев нарушения прав человека!
Борис
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+79683381097. Так же факт
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+79683381097. Так же факт мошенничества. Звонят мне. Говорят что у меня долг. И чтобы узнать сколько- нужно отправить СМС. Говорит это робот, значит дело поставлено на поток. Если будет какие то действия, разберитесь пожалуйста и с этими жуликами
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