Странная СМС

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Моей жене пришла СМСка с содержанием: "Ваша банковская карта заблокирована". ЦБ - РФ. Инфо: 8-800-505-57-26. Отправитель: +7-987-957-60-12". У жены нет банковской карты.

Это же мошенничество, примите меры по устранению подобных случаев нарушения прав человека!

Борис



