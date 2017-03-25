Приходи играть в футбол!

Объявляется набор детей в футбольные команды.
ПРИХОДИ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!

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12 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. То есть для 1+3, введите 4.



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