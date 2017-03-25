Газпром Трансгаз Томск

14 - 15 апреля в г. Барабинске пройдет традиционная региональная
Спартакиада филиалов Общества "Газпром Трансгаз Томск",
в которой примет участие четыре филиала.

Эта третья Спартакиада, которую проводит Барабинское ЛПУМГ, филиал ООО «Газпром трансгаз Томск». В Спартакиаде примут участие команды Омского, Новосибирского и Алтайского ЛПУМГ.

Первый старт Спартакиады был дан в 2012 году, где победителями в общем зачете стало Алтайское ЛПУМГ, а в 2013 году победу в соревнованиях одержали спортсмены из Новосибирского ЛПУМГ. В этом году в программу состязаний включены виды спорта: стрельба из винтовки, волейбол, мини-футбол, дартс и настольный теннис.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Программа Спартакиады:

14 апреля
19.30 – открытие Спартакиады (СОК г. Барабинска)
20.00 – настольный теннис (СОК)

15 апреля
8.30 – 9.00 – соревнования по дартсу (СОК)
8.30 – 15.30 – соревнования по волейболу (СОК)
9.30 – 11.00 – соревнования по стрельбе (ДОСААФ г Куйбыщев)
16.00 – 19.00 – соревнования по мини-футболу (спортзал «Локомотив»)
20.00 – закрытие Спартакиады

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