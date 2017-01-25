Телефонный террорист

Барабинский районный суд вынес

обвинительный приговор 19-летнему Михаилу Дядюку.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (2 эпизода) (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Суд установил, что 25.01.2017 житель с.Таскаево Барабинского района Михаил Дядюк, находясь у себя дома, произвел звонок с мобильного телефона в дежурную часть МО МВД России «Барабинский» и сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в здании МКОУ СОШ №3 г. Барабинска, где якобы заложено взрывное устройство. Для проверки данного сообщения были отвлечены от охраны общественного порядка и задействованы силы правоохранительных органов, отменены занятия в образовательном учреждении.

Также суд установил, что в январе текущего года Дадюк в с.Таскаево дважды совершил кражу с незаконным проникновением в жилище, откуда похитил имущество на общую сумму более 6 тыс. рублей. Подсудимый вину признал полностью, дело рассмотрено в особом порядке.

Суд назначил Дядюку наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.