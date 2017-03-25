Юбилею области посвящается

ЮБИЛЕЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

9 апреля город Барабинск принял участие в престижном проекте, посвященном 80-летию Новосибирской области,

- региональном фестивале культурных достижений

«Сибирский характер. Наследие».

Организатором фестиваля выступили министерство культуры Новосибирской области и Новосибирский государственный областной Дом народного творчества.

Свыше 80 участников самодеятельного творчества Центра культуры и досуга выступили во Дворце культуры «Сибтекстильмаш» (г.Новосибирск). Праздничное настроение зрителям дарили детская музыкальная студия «Шалунишки», студия современного танца «Аурум», шоу-группа «Звезды», ансамбль «Нежность», танцевальный коллектив «Виктория». В составе творческого коллектива Центра культуры и досуга на сцене работали вокалисты А.Макуха, Д.Кузнецова, Е.Барчан, О.Сидько, В.Степанов, И.Королева, Г.Казанцева, В.Капылова, Е.Чаусова, Е.Кретова. В оригинальном жанре выступали Д.Водостоев и арт-проект «Арлекин».

Новосибирский зритель посредством видеофильмов, выставки-презентации познакомился с историей города Барабинска, современным его обликом, достижениями малых и крупных предприятий производственной сферы, малого и среднего бизнеса, творчеством местных поэтов, художников, композиторов, народных умельцев.

В зрительном зале артистов поддерживали земляки, представители Барабинского землячества.

Администрация города Барабинска

выражает благодарность

М.Ю. Баганцу, начальнику станции Барабинск,

за организационную помощь в железнодорожном трансфере

участников самодеятельного творчества города Барабинск

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