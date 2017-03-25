Юбилею области посвящается
ЮБИЛЕЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
9 апреля город Барабинск принял участие в престижном проекте, посвященном 80-летию Новосибирской области,
- региональном фестивале культурных достижений
«Сибирский характер. Наследие».
Организатором фестиваля выступили министерство культуры Новосибирской области и Новосибирский государственный областной Дом народного творчества.
Свыше 80 участников самодеятельного творчества Центра культуры и досуга выступили во Дворце культуры «Сибтекстильмаш» (г.Новосибирск). Праздничное настроение зрителям дарили детская музыкальная студия «Шалунишки», студия современного танца «Аурум», шоу-группа «Звезды», ансамбль «Нежность», танцевальный коллектив «Виктория». В составе творческого коллектива Центра культуры и досуга на сцене работали вокалисты А.Макуха, Д.Кузнецова, Е.Барчан, О.Сидько, В.Степанов, И.Королева, Г.Казанцева, В.Капылова, Е.Чаусова, Е.Кретова. В оригинальном жанре выступали Д.Водостоев и арт-проект «Арлекин».
Новосибирский зритель посредством видеофильмов, выставки-презентации познакомился с историей города Барабинска, современным его обликом, достижениями малых и крупных предприятий производственной сферы, малого и среднего бизнеса, творчеством местных поэтов, художников, композиторов, народных умельцев.
В зрительном зале артистов поддерживали земляки, представители Барабинского землячества.
Администрация города Барабинска
выражает благодарность
М.Ю. Баганцу, начальнику станции Барабинск,
за организационную помощь в железнодорожном трансфере
участников самодеятельного творчества города Барабинск
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Барабинцы, молодцы, выступили
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Барабинцы, молодцы, выступили классно!
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