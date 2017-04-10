Нашли сапожки

Нашли в общественном транспорте детские сапожки в пакете.
Обращаться по телефону 8 913 901 98 90

20170410_203258

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