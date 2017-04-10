Нашли сапожки

Твиты от @ProSibir/list
11 апреля Чевгунова Дина отмечает свой День рождения!
9 апреля Ивченко Никита отмечает свой День рождения!
9 апреля Трай Андрей отмечает свой День рождения!
9 апреля Акинина Ирина отмечает свой День рождения!
Нашли в общественном транспорте детские сапожки в пакете.
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Житель района осужден за ложное сообщение об акте терроризма
Нашли в общественном транспорте детские сапожки в пакете
Музыка в магазине "Низкоцен" напоминает гульбу перед баней
ГИБДД обратила внимание на «завтрашних» водителей
Дорожно-транспортные происшествия с 17 по 23 марта
Дорожно-транспортные происшествия с 10 по 16 марта
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