День здоровья. ВИДЕО!

Твиты от @ProSibir/list
9 апреля Ивченко Никита отмечает свой День рождения!
9 апреля Трай Андрей отмечает свой День рождения!
9 апреля Акинина Ирина отмечает свой День рождения!
8 апреля Наталья Скасырская отмечает свой День рождения!
В школе №3 г.Барабинска прошел День здоровья.
СМОТРИТЕ ИНФОРМАЦИОННО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ СТУДИИ 101.
Подробнее о форматировании
Музыка в магазине "Низкоцен" напоминает гульбу перед баней
Несколько ушлых людей продавали пенсионерам чудодейственный прибор
Мертвая собачка лежит на тропинке ведущую к магазину "Огонек"
ГИБДД обратила внимание на «завтрашних» водителей
Дорожно-транспортные происшествия с 17 по 23 марта
Дорожно-транспортные происшествия с 10 по 16 марта
Правила написания комментариев
город Барабинск, город Куйбышев, Новосибирская область
2010 - 2016гг.
Отправить комментарий