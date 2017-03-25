Как гульба перед баней

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Добрый день! Хочу высказать своё мнение и замечания в адрес "Низкоцена" Куйбышева на ул. Гоголя. Музыкальная атмосфера этого магазина напоминает гульбу перед баней в субботу в глухой деревне. Очень громкая безвкусная музыка часто не позволяет находиться там дольше пяти минут. Далее, столкнулась с обманом недавно. Выбрала товар и пошла к кассе. Кассир озвучила ценник в два раза выше. Я сама видела ценник в зале и вполне верю своим глазам. Кому можно пожаловаться на такие вещи?

Александра

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а в магазине фикс прайс,тоже

Опубликовано Гость в 9 Апрель, 2017 - 00:14.

а в магазине фикс прайс,тоже самое,музыка как на гулянке

Пожаловаться можно, а какой

Опубликовано Гость в 8 Апрель, 2017 - 23:51.

Пожаловаться можно, а какой смысл? Не нравится не ходите.

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